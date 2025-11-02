'¡Nunca pierdo!' - El portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, envía un mensaje desafiante después de un error desastroso en la derrota ante el Liverpool

Hablando después del partido, el entrenador de Martínez, Unai Emery, se mostró descontento con la autocomplacencia mostrada por su portero. El entrenador español, vía BirminghamLive, dijo: “Pau estaba posicionándose para jugar con este pase y luego a través de esos pases para sentirse bien y, en ese caso, perdió el balón. Por supuesto, para construir en nuestra estructura fuerte y no conceder las oportunidades que concedimos.

“Fue fácil para Salah. Fue un gran error pero una cosa en nuestro proceso bajo mi responsabilidad. Lo acepto, y aquí construimos un equipo a través del estilo que queremos mantener en nuestro proceso en el club y en los próximos partidos.”

Emery continuó insistiendo en que “debemos evitar grandes errores como el que cometimos hoy en el primer gol que concedimos.” Añadió que tendrá que reflexionar sobre el juego y que el Villa trabajará en su juego de construcción para evitar cometer tales pasos en falso en el futuro.

Martínez fue menos humilde en la derrota y acudió a Instagram para ofrecer sus propios pensamientos. En el pie de foto de una publicación de dos fotos en blanco y negro de sí mismo, el portero dijo: “Nunca pierdo. O gano o aprendo.”