Así fue el comunicado de Xabi Alonso despidiéndose del Real Madrid y de los jugadores blancos
Alonso y Madrid se separan tras la derrota en el Clásico
Alonso ha abordado oficialmente su salida del Real Madrid, recurriendo a las redes sociales para compartir un mensaje conmovedor solo unas horas después de que su mandato en el Santiago Bernabéu llegara a un fin prematuro. El tiempo del técnico de 44 años a cargo de Los Blancos fue terminado después de la derrota del domingo 3-2 ante los archirrivales Barcelona en la final de la Supercopa de España, un resultado que finalmente convenció a la jerarquía del club de hacer un cambio.
A pesar de la decepción punzante de perder su trabajo a raíz de una derrota en El Clásico, Alonso mostró la clase que definió su carrera como jugador. El exmediocampista se negó a señalar con el dedo a la directiva o a ofrecer excusas por el rendimiento del equipo. En su lugar, expresó su orgullo por haber dirigido al club donde ganó la Liga de Campeones como jugador, reconociendo al mismo tiempo la dura realidad de que los resultados no habían estado a la altura de los altos estándares esperados en la capital española.
Alonso envía un mensaje claro al vestuario
Uno de los aspectos más examinados de cualquier salida de entrenador en el Real Madrid es la relación entre el entrenador principal y el vestuario lleno de estrellas. Rumores de inquietud revoloteaban alrededor del club capitalino, particularmente debido a su relación con Vinicius Junior. El extremo brasileño fue ocasionalmente relegado al banquillo y su reacción airada al ser sustituido en el juego anterior contra el Barcelona -una victoria del Madrid en La Liga- provocó afirmaciones de una separación inminente. El domingo por la noche, el delantero estrella Kylian Mbappe pareció detener a sus compañeros de equipo de dar al Barcelona un pasillo de honor antes de que recogieran su premio de la Supercopa, a pesar de las aparentes órdenes de Alonso de seguir con las cortesías tradicionales, lo cual se dice que fue la gota que colmó el vaso en relación a su permanencia.
No obstante, alabó al equipo en su mensaje de despedida en Instagram un día después de su salida.
"Esta etapa profesional concluye y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad," escribió Alonso. "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a los aficionados y madridistas por su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y orgullo de haber dado lo mejor de mí."
Un mandato acortado por altas expectativas
Después de su histórico trabajo en el Bayer Leverkusen, donde se mantuvo invicto para ganar el título de la Bundesliga, Alonso fue identificado como el candidato ideal para llevar al Real Madrid a una nueva era. Sin embargo, trasladar esa marca específica de dominio al Bernabéu resultó difícil en un contexto de inmensa presión.
A pesar de las afirmaciones de que Mbappe ha jugado un papel clave en su salida, el delantero francés tomó las redes sociales para dar su veredicto poco después de que el Madrid anunciara su partida, diciendo: "Ha sido corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el Día 1. Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y sabe muchas cosas sobre fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo."
- AFP
Arbeloa asume el cargo en Madrid
El Madrid ya ha nombrado a Álvaro Arbeloa como el nuevo entrenador del primer equipo. El exdefensor del Liverpool ha estado sirviendo como el jefe de su equipo B y ahora dará el paso al banquillo del Bernabéu por el momento. El exjugador de 42 años ganó dos trofeos de la Liga de Campeones con Madrid, así como un título de La Liga y la Copa del Rey en dos ocasiones.
El club de la capital volverá a la acción el jueves cuando se enfrente al Albacete en la Copa del Rey, seguido tres días después por un choque de La Liga contra el Levante.