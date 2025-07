Asaltar al Aston Villa por Emi Martínez y Ollie Watkins, tapar el hueco en el centro del campo y seis movimientos que el Manchester United aún debe hacer en la ventana de transferencias después de finalmente asegurar el fichaje de Bryan Mbeumo

Ruben Amorim enfrentará una tarea imposible en la temporada 2025-26 si los Red Devils no aceleran su campaña de fichajes de verano.

El Manchester United necesitaba una remodelación completa del equipo de Ruben Amorim después de la peor temporada en la historia moderna del club. Eso era evidente después de que los Red Devils siguieran su 15° lugar en la Premier League con una terrible derrota por 1-0 ante el Tottenham en la final de la Europa League, lo que les hizo perderse la clasificación europea por primera vez en una década.

Pero aquí estamos, a menos de cuatro semanas del esperado inicio de la temporada 2025-26 de United contra el Arsenal, y solo tres caras nuevas han llegado a Old Trafford: el ex estrella de Wolves Matheus Cunha, el lateral adolescente Diego Leon y, después de finalmente completar su esperado traspaso de £71 millones ($96m) desde Brentford el lunes, Bryan Mbeumo.

Ese trío, sin embargo, no cubrirá más que los cimientos de la reconstrucción de Amorim. El entrenador portugués no pudo ocultar su frustración después de ver a su equipo desarticulado empatado 0-0 con el Leeds en su primer amistoso de pretemporada el sábado, mientras admitía a MUTV: "Tenemos mucho que mejorar, la velocidad del juego, todos los detalles. Necesitamos mejorar." Eso simplemente no puede suceder si Sir Jim Ratcliffe y INEOS no le otorgan las herramientas.

Cunha y Mbeumo añadirán calidad muy necesaria en el tercio final, pero hay mucho más trabajo por hacer si los Red Devils quieren comenzar a escalar de nuevo hacia la cima. A continuación, GOAL repasa los seis movimientos que United aún necesita hacer antes de que cierre la ventana de verano, comenzando con un asalto al Aston Villa...