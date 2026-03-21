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Arsenal, Calafiori: «Echo de menos el sol de Italia; Bove y yo vivimos en el mismo edificio»

El defensa del Arsenal nos cuenta cómo es la vida en Inglaterra.

Riccardo Calafiori cuenta cómo es su vida en Inglaterra. El defensa italiano del Arsenal declaró en una entrevista concedida a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado junto con La Gazzetta dello Sport: «En Londres se vive bien, aunque al jugar cada tres días no te da tiempo a disfrutarlo. La ciudad tiene mucho que ofrecer, pero si hablamos de Inglaterra, la cosa cambia: Londres es Londres, pero el resto…».


«De Italia echo de menos el sol, más que cualquier otra cosa. Me gustaría ver más a menudo a amigos y familiares, pero no me quejo. Además, en Italia estamos acostumbrados a observar, juzgar y criticar: me gusta que aquí no sea así. Me gusta buscar la moda. Voy a los mercadillos vintage para encontrar marcas desconocidas y piezas únicas, me ayuda a desconectar».


«Siempre he soñado con jugar en la Premier League. Después del Bolonia podría haber ido a un gran club italiano (la Juventus, nota del editor). Pero, una vez terminada la Eurocopa, mi cotización subió y la WSA, la agencia de mi representante Alessandro Lucci, me explicó que el Arsenal realmente me quería. Sabía que llegaría a la liga más difícil, pero me dije que siempre podría dar un paso atrás. Y además, seamos sinceros: el Arsenal es el Arsenal, un equipo icónico, diferente a todos los demás».


  • VICINO DI BOVE

    «Bove y yo vivimos en el mismo edificio. Las instalaciones deportivas del Arsenal y del Watford están una al lado de la otra, así que Edo buscó piso en mi misma zona. Creo que es el destino: una vida juntos en las categorías inferiores de la Roma y ahora vecinos en Londres. Hace unos días lo abracé y le toqué el desfibrilador subcutáneo, me dio un poco de extrañeza. En cambio, está tranquilo y con ganas de comerse el mundo, me alegro por él».


    «¿El año pasado fuimos a Wimbledon a saludar a Cobolli? Los tres jugamos juntos en las categorías inferiores de la Roma. Yo de lateral izquierdo, Cobolli de derecho. Edoardo siguió viéndolo incluso después de que Flavio decidiera dedicarse exclusivamente al tenis y el año pasado se había convertido prácticamente en un miembro de su equipo técnico. Nos conocemos desde que éramos niños, fue realmente bonito volver a vernos».

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