Arsenal, Calafiori: «Echo de menos el sol de Italia; Bove y yo vivimos en el mismo edificio»

Riccardo Calafiori cuenta cómo es su vida en Inglaterra. El defensa italiano del Arsenal declaró en una entrevista concedida a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado junto con La Gazzetta dello Sport: «En Londres se vive bien, aunque al jugar cada tres días no te da tiempo a disfrutarlo. La ciudad tiene mucho que ofrecer, pero si hablamos de Inglaterra, la cosa cambia: Londres es Londres, pero el resto…».





«De Italia echo de menos el sol, más que cualquier otra cosa. Me gustaría ver más a menudo a amigos y familiares, pero no me quejo. Además, en Italia estamos acostumbrados a observar, juzgar y criticar: me gusta que aquí no sea así. Me gusta buscar la moda. Voy a los mercadillos vintage para encontrar marcas desconocidas y piezas únicas, me ayuda a desconectar».





«Siempre he soñado con jugar en la Premier League. Después del Bolonia podría haber ido a un gran club italiano (la Juventus, nota del editor). Pero, una vez terminada la Eurocopa, mi cotización subió y la WSA, la agencia de mi representante Alessandro Lucci, me explicó que el Arsenal realmente me quería. Sabía que llegaría a la liga más difícil, pero me dije que siempre podría dar un paso atrás. Y además, seamos sinceros: el Arsenal es el Arsenal, un equipo icónico, diferente a todos los demás».



