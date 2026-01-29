Getty Images Sport
Arsenal busca fichar a Ona Batlle aprovechando la crisis financiera del Barcelona
Batlle enamorada del Barcelona
Ona Batlle inició su carrera en el Barcelona, pero tras no lograr consolidarse en el primer equipo, se marchó al Madrid CFF en 2017. Un año después dio el salto al Levante y, en 2020, firmó por el Manchester United. Sin embargo, tras tres temporadas en la Women’s Super League, la posibilidad de regresar al club azulgrana fue una oportunidad imposible de rechazar.
En 2023, Batlle explicó: “Me fui con la mentalidad de que algún día podría volver. Para mí, el Barça siempre ha estado en mi corazón y no es fácil decir que no”.
Desde su regreso, la lateral ha dejado una gran huella, contribuyendo a la conquista de dos títulos de la Liga F, una Champions League y dos Copas de la Reina. No obstante, todo apunta a que esta podría ser su última temporada en el club.
Arsenal hace su movimiento
Según The Athletic, el Arsenal está intentando fichar a Ona Batlle, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo. Las conversaciones continúan por la internacional española, capaz de desempeñarse en ambos costados de la defensa. Esta temporada, Batlle ha disputado 19 partidos en todas las competiciones, pero su continuidad en el club azulgrana está en duda.
La situación se produce en un contexto complicado para el Barcelona, que, debido a sus limitaciones financieras, también corre el riesgo de perder a su gran figura, Alexia Putellas, al no contar —según los informes— con los recursos necesarios para renovar ambos contratos.
Desde la óptica del Arsenal, la posible llegada de Batlle cobra sentido ante la inminente finalización del contrato de Katie McCabe este verano. Además, la española encaja en el perfil de lateral invertida, más que en el de una lateral izquierda pura.
Arsenal planificando el futuro
Tras conducir al Arsenal a la gloria en la Liga de Campeones, Renée Slegers dio el siguiente paso para consolidar su proyecto al firmar un contrato hasta 2029 a comienzos de enero. La entrenadora neerlandesa, de 36 años, asumió el cargo de forma interina en octubre de 2024 antes de ser confirmada de manera permanente en 2025. Movimientos de este calibre podrían resultar clave para atraer a futbolistas de primer nivel, como Ona Batlle.
Slegers expresó: “Desde jugar en la academia y estar en la grada viendo al Arsenal ganar la Liga de Campeones en 2007, hasta vivirlo el verano pasado junto a nuestras jugadoras, el cuerpo técnico y la afición, me siento inmensamente orgullosa de haber recorrido este camino con el Arsenal, un club que significa tanto para mí y para tantas personas. Estoy encantada de haber firmado un nuevo contrato, porque creo que tenemos mucho por conseguir esta temporada y en los años que vienen. Quiero agradecer a nuestra afición por el apoyo increíble, ya sea en el Emirates Stadium, Meadow Park o como visitantes. Lo escuchamos, lo vemos y lo sentimos cada día”.
¿Qué sigue para el Arsenal?
Antes de que se concrete un posible fichaje de Ona Batlle, el Arsenal centra su atención en la final inaugural de la FIFA Women’s Champions Cup, donde se medirá al Corinthians este domingo. Las Gunners ya tienen asegurados al menos 850,000 euros por alcanzar este partido decisivo, aunque Renée Slegers dejó claro que su prioridad no es el premio económico de casi 2 millones de euros, sino levantar el trofeo.
“Queremos ganar un título”, afirmó Slegers. “Para eso juegan las futbolistas, y eso es lo que tendremos en la cabeza el domingo. Estamos muy cerca, a un solo partido de conquistar un trofeo. Lo importante es que hay inversiones en muchos ámbitos del fútbol femenino que nos permiten ampliar posibilidades: desarrollo de jugadoras jóvenes, árbitras, entrenadoras, todo. Evidentemente, el dinero juega un papel importante, y es positivo que cada vez haya más recursos en el deporte”.
