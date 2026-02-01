'No me gusta cómo es' - La 'arrogancia' del 'Dibu' Martínez es criticada por un rival internacional a pesar de que el argentino ganador del Aston Villa es un portero 'fenomenal'

A menudo se le acusa de difuminar las líneas cuando se trata de juegos mentales aceptables, con su deseo de causar una escena restando valor a la capacidad indudable que posee. Rochet es uno de los que ve a Martínez conjurar emociones encontradas de respeto y repulsión.

Rochet ha dicho a El Espectador Deportes cuando se le preguntó su opinión sobre Martínez, quien estará persiguiendo otra corona de la Copa del Mundo junto a Lionel Messi y compañía este verano: “Personalmente, no me gusta. No me gusta cómo es. Como portero, es verdaderamente fenomenal. Un muy buen portero.

“No estoy completamente convencido por esas actitudes. Cada uno tiene su propia personalidad; a mí no me gusta, soy más discreto. Le funcionó, y está bien si se siente cómodo de esa manera. No me gusta la arrogancia; trato de ser así como persona y también aconsejo a mis compañeros que mantengan ese perfil, que es el nuestro como uruguayos.”

