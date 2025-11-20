Arresto realizado mientras Turquía reclama que más de €300k en joyas fueron robadas del vestuario durante el empate con España en la clasificación para el Mundial

El empate de Turquía en la clasificación para el Mundial contra España terminó de manera dramática tanto dentro como fuera del campo, después de que la federación turca denunciara la desaparición de joyas de alto valor de su vestuario en el Estadio de La Cartuja. Según la denuncia inicial, un reloj valorado en aproximadamente 200.000 € y dos anillos estimados en más de 60.000 € cada uno se descubrieron desaparecidos poco después del final del partido.

La delegación turca notó que los artículos habían desaparecido mientras se preparaban para abandonar el vestuario tras el empate 2-2. El personal del estadio posteriormente dijo que recibieron un aviso rutinario de que “el equipo turco había dejado algo en el vestuario”, lo cual al principio parecía ser un descuido común. Sin embargo, cuando el personal revisó, quedó claro que las pertenencias no estaban simplemente olvidadas sino potencialmente robadas, lo que llevó a un informe formal inmediato.

Según Marca, la policía había iniciado una investigación criminal en cuestión de horas, tratando el incidente como un caso sospechoso de robo dentro de un área con acceso restringido. El momento de la desaparición y el alto valor de los artículos intensificaron el escrutinio sobre los protocolos de seguridad del estadio durante los encuentros internacionales.

Las autoridades luego verificaron que los artículos fueron encontrados y devueltos a los funcionarios turcos, pero para entonces el caso ya se había escalado a una investigación criminal que involucraba a múltiples unidades policiales.