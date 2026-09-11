Arranque goleador de locura: Raphinha supera a Mbappé y Haaland

El arranque de temporada de Raphinha entró directamente en la historia del Barcelona, después de marcar en los cinco primeros partidos del conjunto catalán en esta campaña, en un logro sin precedentes en la historia blaugrana.

En temporadas anteriores, dos delanteros lograron marcar en las primeras 5 jornadas de LaLiga: César Rodríguez en la temporada 1950-1951 y Zlatan Ibrahimovic en la temporada 2009-2010.

Sin embargo, Raphinha ha disputado hasta ahora únicamente 4 jornadas en LaLiga, ya que el quinto partido del Barça fue en la Liga de Campeones de Europa.

Raphinha ha marcado en todos los partidos que ha jugado el Barcelona hasta el momento: anotó dos goles ante el Elche, uno ante el Athletic de Bilbao, otros dos ante el Rayo Vallecano y uno en el estadio de Mestalla frente al Valencia, para después trasladar la racha goleadora a la competición europea, tras marcar dos goles en la victoria por 5-1 sobre el Feyenoord.

El diario Sport señaló que el jugador brasileño comenzó la temporada con un nivel muy superior al que había mostrado en las temporadas anteriores, además de lograr cifras goleadoras que nunca antes había alcanzado a lo largo de su carrera, y sus números le permiten ahora compararse no solo con los mejores delanteros de LaLiga, sino también con algunos de los goleadores más destacados de Europa y del mundo.

Raphinha marcó 8 goles en los primeros 5 partidos oficiales del Barcelona: 6 goles en LaLiga y dos en su debut en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord, y disputó en total unos 390 minutos sobre el terreno de juego, para lograr un promedio de un gol cada 49 minutos aproximadamente.

Esta racha también le permitió entrar en la historia del club y, hasta ahora, ningún jugador del Barcelona había marcado en los primeros 5 partidos de una misma temporada, repartidos entre distintas competiciones.

Antes del partido europeo, Raphinha ya se había convertido en el sexto jugador en la historia del Barcelona en marcar en las primeras 4 jornadas de LaLiga, después de seguir los pasos de nombres como Kubala, César, Ibrahimovic, Cesc Fàbregas y Lionel Messi.

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