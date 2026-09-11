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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Arranque goleador de locura: Raphinha supera a Mbappé y Haaland

FEATURES
Primera División
Liga de Campeones
Barcelona
Real Madrid
Manchester City
Raphinha
K. Mbappe
E. Haaland
I. Toney
España

Un gol cada 49 minutos: Raphinha deja en evidencia a los grandes goleadores de Europa

El arranque de temporada de Raphinha entró directamente en la historia del Barcelona, después de marcar en los cinco primeros partidos del conjunto catalán en esta campaña, en un logro sin precedentes en la historia blaugrana.

En temporadas anteriores, dos delanteros lograron marcar en las primeras 5 jornadas de LaLiga: César Rodríguez en la temporada 1950-1951 y Zlatan Ibrahimovic en la temporada 2009-2010. 

Sin embargo, Raphinha ha disputado hasta ahora únicamente 4 jornadas en LaLiga, ya que el quinto partido del Barça fue en la Liga de Campeones de Europa.

Raphinha ha marcado en todos los partidos que ha jugado el Barcelona hasta el momento: anotó dos goles ante el Elche, uno ante el Athletic de Bilbao, otros dos ante el Rayo Vallecano y uno en el estadio de Mestalla frente al Valencia, para después trasladar la racha goleadora a la competición europea, tras marcar dos goles en la victoria por 5-1 sobre el Feyenoord.

El diario Sport señaló que el jugador brasileño comenzó la temporada con un nivel muy superior al que había mostrado en las temporadas anteriores, además de lograr cifras goleadoras que nunca antes había alcanzado a lo largo de su carrera, y sus números le permiten ahora compararse no solo con los mejores delanteros de LaLiga, sino también con algunos de los goleadores más destacados de Europa y del mundo.

Raphinha marcó 8 goles en los primeros 5 partidos oficiales del Barcelona: 6 goles en LaLiga y dos en su debut en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord, y disputó en total unos 390 minutos sobre el terreno de juego, para lograr un promedio de un gol cada 49 minutos aproximadamente.

Esta racha también le permitió entrar en la historia del club y, hasta ahora, ningún jugador del Barcelona había marcado en los primeros 5 partidos de una misma temporada, repartidos entre distintas competiciones. 

Antes del partido europeo, Raphinha ya se había convertido en el sexto jugador en la historia del Barcelona en marcar en las primeras 4 jornadas de LaLiga, después de seguir los pasos de nombres como Kubala, César, Ibrahimovic, Cesc Fàbregas y Lionel Messi.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La superioridad sobre Mbappé y Haaland

    En LaLiga, la ventaja estadística parece aún más clara, pues Raphinha ha marcado 6 goles y dado una asistencia en 319 minutos, y actualmente lidera la tabla de goleadores de la competición, además de haber anotado él solo más de un tercio de los 17 goles que ha logrado el Barcelona durante las primeras 4 jornadas.

    Pero la comparación va más allá de los límites de LaLiga, ya que, hasta el momento, no hay ningún jugador que haya marcado más goles que Raphinha en las cinco grandes ligas europeas. 

    El brasileño encabeza la lista con 6 goles, por delante de Donyell Malen, jugador de la Roma, y Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, que han marcado 5 goles cada uno. 

    Mientras tanto, Kylian Mbappé, Fermín López y Lamine Yamal aparecen con 4 goles cada uno en LaLiga.

    Y si añadimos la Liga de Campeones de Europa, la cuenta de Raphinha llega a 8 goles oficiales, mientras que Mbappé ha marcado 5 goles, tras sumar a su cuenta su primer gol europeo esta temporada en el partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán.

    Entre los nombres más destacados a nivel mundial figura también Erling Haaland, que ha comenzado la temporada con fuerza con el Manchester City.

    Haaland ha marcado 5 goles esta temporada, tras anotar los dos goles de su equipo ante el Oporto en la Liga de Campeones de Europa, un promedio excelente, pero que sigue siendo inferior al que consigue Raphinha hasta el momento.

    Y si la comparación se amplía más allá de Europa, aparece otro nombre con cifras goleadoras llamativas: Ivan Toney, ya que el delantero del Al-Ahli saudí ha marcado 8 goles durante las primeras 6 jornadas de la Roshn Saudi League.

    De este modo, Toney iguala el número de goles de Raphinha, pero ha necesitado un partido más y 515 minutos de participación en los partidos de liga.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    7 de 8 goles sin penaltis

    Raphinha no necesita mucho tiempo para marcar, ya que sus ocho goles han llegado en 5 partidos, y solo uno de ellos fue de penalti.

    En LaLiga ha anotado 6 goles en 319 minutos, a un promedio de un gol cada 53 minutos aproximadamente, y sumando sus dos goles en la Champions League, el promedio desciende a un gol cada 49 minutos.

    La temporada todavía está en sus inicios, y mantener un promedio similar durante varios meses parece algo casi imposible, pero después de 5 partidos, la realidad no admite discusión: Raphinha ha marcado 8 goles y anota un gol cada 49 minutos, y en este momento marca a un ritmo superior al de Mbappé y Haaland, y casi al de cualquier delantero de los máximos goleadores de las grandes ligas europeas.

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