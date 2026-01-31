"Hace solo dos años estábamos jugando la Europa League y salimos en los cuartos de final contra el Atalanta," dijo Slot en su conferencia de prensa posterior al partido.

"Así que, dos temporadas seguidas ahora en los octavos de final, y la temporada pasada teníamos mucha hambre de más y definitivamente estaremos hambrientos de más esta temporada también."

Fue una declaración asombrosa por parte de Slot. No es incorrecta, por supuesto, pero totalmente innecesaria y muy inapropiada. Liverpool había sido eliminado de la Europa League por el Atalanta hace dos años, pero ¿por qué lo mencionó Slot?

En el mejor de los casos, fue un intento mal aconsejado de contextualizar el resultado, de ensalzar sus logros desde que asumió el cargo. Cualquiera que fuera su intención, la referencia de Slot a una de las derrotas más decepcionantes de la gestión de Jürgen Klopp sonó como el tipo de comentario irrespetuoso al que el propio holandés ha sido sometido últimamente, un ataque indigno a su predecesor, el ícono del Kop que llevó al Liverpool a tres finales de la Liga de Campeones en cinco temporadas, y levantó el trofeo en 2019 después de brindar a Anfield la noche más memorable de su historia. Sabes, ¿el mismo Jürgen Klopp responsable de hacer que los aficionados cantaran el nombre de Slot antes incluso de que llegara a Anfield?

Así que, aunque Slot pueda haber estado tratando de poner las cosas en perspectiva, terminó evocando recuerdos de José Mourinho intentando culpar infamemente sus malos resultados como entrenador del Manchester United al "patrimonio futbolístico" del club.

Lo loco es que, el tiro de Slot a Klopp no sorprendió tanto, porque sus recientes conferencias de prensa han estado plagadas de comentarios y afirmaciones sin sentido.