Arne Slot defiende a Mohamed Salah con una crítica brutal a los delanteros del Liverpool Hugo Ekitike y Cody Gakpo

Slot ha dicho sobre Salah, que está atravesando un aparente bajón en el extraordinario nivel que ha mantenido durante nueve años en Merseyside: «Él mismo se ha fijado unos estándares muy, muy altos, y cuando no marca en varios partidos, la gente se sorprende, lo cual es un gran cumplido. Si nos fijamos en la FA Cup, aunque se trata de un equipo de la Premier League [al que marcó]. Hace tres partidos dio una asistencia y marcó un gol contra un equipo de la Premier League, el Brighton, un equipo muy bueno de la Premier League, así que esa es la realidad. Puedes cambiar los datos y decir que no ha marcado ningún gol en nueve partidos de la Premier League y ese es el nivel que él mismo ha establecido».

Slot añadió sobre el rendimiento de Salah, con el extremo holandés Gakpo llevando siete partidos sin marcar y el delantero francés Ekitike sin ver puerta en sus últimas cuatro apariciones: «Creo que debería entrar en detalles sobre el rendimiento y este no es el momento ni el lugar para hacerlo.

«Estamos acostumbrados a que Mo marque goles. También sabemos, incluso en mi época, que ha pasado, me han preguntado por qué Mo no marcaba en tres o cuatro partidos, pero siempre vuelve a marcar. No es el único delantero que no marca tanto como solía hacerlo. No es que toda la atención deba centrarse en él, Hugo y Cody tampoco lo han hecho, así que es algo que afecta a todo el equipo. Pero mantenemos la portería a cero, por lo que no necesitan marcar tantos goles. Marcamos seis contra el Qarabag y cuatro contra el Newcastle».