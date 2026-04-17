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Arne Slot da una respuesta enigmática sobre el sucesor de Mohamed Salah
Slot señala que, sobre todo, la cobertura del puesto de extremo derecho es una cuestión importante. «Sabemos que Mo se va a marchar, así que tenemos que decidir si lo sustituimos por un jugador de características similares o si optamos por otra solución».
- AFP
El Liverpool se prepara para un verano de cambios, aunque Slot no espera una renovación total de la plantilla. El club batió su récord de gasto en fichajes el año pasado, pero ese escenario no se repetirá.
«El año pasado fichamos a muchos jugadores y, por eso, hicimos muchos movimientos. En los cuatro periodos de fichajes que llevo aquí, hemos tenido un gasto neto de 150 millones de libras. Eso dice mucho de qué tipo de club somos».
El entrenador subraya que el Liverpool sigue siendo un «club que ficha y vende», pero que la atención se centra en posiciones concretas. «No pienso en números, sino en posiciones. Ya sabemos que hay jugadores que se marchan, así que primero veamos qué pasa en verano».
Pese a la eliminación en la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, Slot mantiene el optimismo y resalta las buenas actuaciones contra Atlético de Madrid, Real Madrid y Arsenal.
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«Quien vio el partido contra el PSG entiende que el futuro es prometedor: tuvimos más posesión, 21 tiros y creamos más ocasiones ante un equipo que suele dominar».
Ahora el Liverpool se centra en la liga, donde busca un puesto entre los cinco primeros. Para el derbi ante el Everton, Slot no contará con Hugo Ekitike, quien estará varios meses de baja.