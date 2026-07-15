Argentina vs. Inglaterra: duelos en todo el campo

Lionel Messi, capitán de Argentina, se prepara para enfrentar por primera vez a Inglaterra en su carrera internacional, pese a haber disputado más de 200 partidos con la Albiceleste.

Neutralizarlo será un gran desafío para Inglaterra, pues se mueve con libertad entre el centro del campo y la banda derecha, y aprovecha cualquier espacio para decidir partidos, según el Buenos Aires Times.

Mika Richards, exdefensa de Inglaterra y analista de la BBC, lo resume: «Es imposible marcar a Messi individualmente, porque no retrocede mucho y siempre encuentra espacios que no deberían existir. Tiene una visión excepcional del juego y aparece en el momento adecuado».

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