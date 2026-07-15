Argentina e Inglaterra se miden hoy en las semifinales del Mundial 2026. En juego no solo está el pase a la final, sino varios duelos individuales y tácticos que pueden decidir el ganador de la esperada final en Atlanta.
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Argentina vs. Inglaterra: duelos en todo el campo
Messi frente al sistema inglés
Lionel Messi, capitán de Argentina, se prepara para enfrentar por primera vez a Inglaterra en su carrera internacional, pese a haber disputado más de 200 partidos con la Albiceleste.
Neutralizarlo será un gran desafío para Inglaterra, pues se mueve con libertad entre el centro del campo y la banda derecha, y aprovecha cualquier espacio para decidir partidos, según el Buenos Aires Times.
Mika Richards, exdefensa de Inglaterra y analista de la BBC, lo resume: «Es imposible marcar a Messi individualmente, porque no retrocede mucho y siempre encuentra espacios que no deberían existir. Tiene una visión excepcional del juego y aparece en el momento adecuado».
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Rice contra Enzo Fernández
En el centro del campo podría verse un duelo directo entre Declan Rice e Enzo Fernández, fichajes millonarios de Arsenal y Chelsea en 2023.
Fernández destaca por su capacidad para crear juego y dar pases decisivos, mientras que Rice se basa en su fuerza física y su gran capacidad para recuperar el balón y cubrir espacios.
Inglaterra espera que Rice recupere su mejor nivel tras ser sustituido en el descanso contra Noruega por un problema de salud.
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Keen y Álvarez: la defensa afronta un difícil desafío.
Harry Kane quiere explotar las debilidades defensivas de Argentina, que encajó cinco goles en tres partidos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza.
El capitán inglés conoce bien a Cristian Romero, su excompañero en el Tottenham, así como a Lisandro Martínez y Emiliano Martínez.
Enfrente tendrá a Julián Álvarez, dispuesto a superar a John Stones y Marc Guéhi, en un duelo que puede marcar el ritmo del partido.
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Un conflicto de otro tipo
La rivalidad no se limitará al campo: se espera un duelo de aficiones en las gradas del estadio Mercedes-Benz.
Argentina ha mostrado el mayor apoyo popular del torneo: sus hinchas organizan concentraciones multitudinarias con banderas y cánticos antes de cada partido.
Los ingleses, famosos por sus cánticos en los grandes torneos, aspiran a que su voz prevalezca al final. Los argentinos, en cambio, sueñan con entonar su himno no oficial para celebrar el pase a la final y acercarse a la cuarta estrella.
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