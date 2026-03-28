Cuando Agustín Giay se acostó la noche anterior, nunca habría imaginado que al día siguiente se despertaría con una serie de llamadas perdidas del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. Y, sin embargo, todo es cierto. El lateral del Palmeiras, nacido en 2004, fue convocado de urgencia para la Selección tras la lesión de Gonzalo Montiel. Pero no se lo esperaba. Así que cuando sonó el teléfono, se encontraba en un sueño profundo y reparador tras regresar de Brasil, donde había disputado un partido con su club.
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Argentina, Giay no responde a la convocatoria: «Estaba durmiendo»
EL RELATO DEL PADRE
En ese momento fue su padre quien le llamó insistentemente; y tras algunas llamadas más sin respuesta, por fin contestó: «Se echó a reír —cuenta el padre en una entrevista concedida a Cadena 3—; ninguno de nosotros se creía esa convocatoria». Una vez que se dio cuenta de que la decisión del seleccionador era real, el jugador se puso inmediatamente en videollamada con el resto de la familia para celebrarlo: «Jugar con Argentina es mi mayor sueño», había contado hace tiempo.
SU DEBUT CON ARGENTINA
Un sueño hecho realidad, ya que pocos días después de su primera convocatoria con la selección absoluta, Giay debutó inmediatamente con la camiseta de la Selección: el lateral del Palmeiras saltó al campo en los últimos veinte minutos del partido amistoso contra Mauritania disputado en la noche del sábado 27 al domingo 28 de marzo —un encuentro que terminó 2-1, hablando de primeras veces: primer gol de Nico Paz con Argentina —en sustitución de Nahuel Molina, del Atlético de Madrid—, debutando así con Argentina tras toda una trayectoria en las categorías inferiores, incluido un Mundial Sub-20 en el que fue capitán.