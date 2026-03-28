Argentina, Giay no responde a la convocatoria: «Estaba durmiendo»

Cuando Agustín Giay se acostó la noche anterior, nunca habría imaginado que al día siguiente se despertaría con una serie de llamadas perdidas del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. Y, sin embargo, todo es cierto. El lateral del Palmeiras, nacido en 2004, fue convocado de urgencia para la Selección tras la lesión de Gonzalo Montiel. Pero no se lo esperaba. Así que cuando sonó el teléfono, se encontraba en un sueño profundo y reparador tras regresar de Brasil, donde había disputado un partido con su club.



