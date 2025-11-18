En los últimos meses, Guler se ha vuelto indispensable para Xabi Alonso - y Kylian Mbappe. En lugar de producir momentos al estilo de Messi, Guler ha asumido un papel en el mediocampo más parecido al de su ex compañero de equipo y mentor, Mesut Ozil. Los resultados han sido extremadamente positivos, ya que mientras Mbappe continúa trabajando en sus relaciones en el campo con sus compañeros superestrellas Vinicius Jr y Jude Bellingham, ha encontrado en Guler a un jugador que puede proporcionarle el pase final y asegurarse de que al menos cumpla con su parte del trato al anotar gol tras gol.
Arda Güler se consolida como el socio clave de Kylian Mbappé y estrella del ataque del Real Madrid
- Getty Images
Barça secuestrado
Cuando Arda Güler irrumpió en Turquía como un prodigio adolescente, fue el Barcelona —junto con el Arsenal— el club que más se relacionó con su fichaje. A los Blaugrana les faltaba un jugador creativo de sus características, y en Cataluña existía la sensación de que Güler podría convertirse en una futura estrella, integrándose con los talentos locales del club.
A principios de 2023, el presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró públicamente que el acuerdo estaba casi cerrado, aunque condicionó la llegada del turco al inicio de la siguiente temporada.
“Hoy [el director deportivo del Barça] Deco estaba en Estambul,” declaró Laporta. “La Liga nos permite concretar operaciones para la próxima temporada sin afectar el Fair Play Financiero. Arda Güler es un jugador muy talentoso que le gusta mucho a Deco, y estamos intentando cerrar la operación.”
Pero entonces apareció el Real Madrid. Los Blancos sostienen que llevaban meses siguiendo a Güler antes de que el Barça moviera ficha, aunque sus rivales del Clásico no estaban tan convencidos. Madrid ofreció inicialmente 20 millones de euros, con la promesa de 10 millones más en complementos, y garantizó a Güler minutos en el primer equipo desde su llegada.
Más tarde, Laporta comentó a su estilo que, de todas formas, habría sido un error fichar a Güler.
“Nos retiramos de la operación Güler por la magnitud que estaba alcanzando. Creímos que habría sido un error de nuestra parte,” dijo tras el anuncio del fichaje del adolescente por los blancos. “Hay más jugadores que creemos podemos conseguir sin entrar en una guerra de ofertas tan grande.
“Podríamos haber competido por Güler, pero decidimos no hacerlo. Tenemos una línea clara y no la cruzamos, ni con Arda ni con otros jugadores que quieren venir al Barça.”
- Getty Images
Hecho para esperar
Cuando Güler llegó a la capital española, su calidad con el balón era innegable, pero sus limitaciones físicas, propias de su desarrollo, quedaron evidentes. No fue sorprendente que pronto sufriera una lesión que lo mantuvo varios meses en las gradas del Bernabéu antes de debutar finalmente en enero de 2024. Incluso entonces, Carlo Ancelotti no parecía del todo convencido.
"Lo hizo bien durante una hora, pero obviamente no está en su mejor estado físico", comentó el técnico del Madrid en ese momento. "Lo importante era que se acostumbrara a jugar con el equipo y mostrara su calidad. Hay que ser paciente. Destaca por la calidad que tiene, pero el carácter también es crucial para triunfar en el Real Madrid. Eso es algo positivo."
A Güler le tocó esperar más oportunidades, mientras Luka Modric y Bellingham ocupaban los roles avanzados del centro del campo. El turco logró marcar seis goles en sus últimos siete partidos de LaLiga durante la rotación de Ancelotti en la temporada, mientras el Madrid buscaba la Champions League tras asegurar la liga. Sin embargo, esto apenas convenció al entrenador italiano, quien solo confió en él como titular en 18 partidos de todas las competiciones 2024-25, promediando apenas 41 minutos por aparición.
- Getty Images Sport
Números impresionantes
Alonso, por el contrario, no ha tenido dudas y ha convertido a Güler en una parte esencial de su esquema desde sus primeros partidos al mando en el Mundial de Clubes. El exentrenador del Bayer Leverkusen introdujo al mediapunta en el descanso del encuentro inaugural del Madrid contra Al-Hilal, y desde entonces se ha mantenido en la alineación durante todo el camino hacia las semifinales.
Esa confianza ha seguido en la temporada 2025-26, donde Güler ha sido titular en 14 de los 16 partidos del Madrid en todas las competiciones hasta ahora, acumulando tres goles y seis asistencias. Sumando sus actuaciones con Turquía en la clasificación para el Mundial, el joven ha totalizado 15 contribuciones de gol en aproximadamente 1,700 minutos de juego.
En La Liga, su promedio de 0.91 contribuciones de gol cada 90 minutos lo sitúa en el percentil 98 de la división, mientras que las 40 oportunidades creadas en todas las competiciones lo colocan como líder entre los jugadores de las ligas “Big Five” de Europa.
Alonso también ha solicitado a Güler mejorar su faceta defensiva, y las estadísticas muestran progreso. Sus 0.74 intercepciones por 90 minutos lo ubican en el percentil 74 entre mediocampistas ofensivos, mientras que 1.78 entradas ganadas lo colocan en el percentil 84. No son cifras de élite, pero tampoco son malas, especialmente para un equipo que domina la posesión y busca recuperar el balón lo antes posible.
- AFP
Conexión fuerte
Quizás lo más importante para las posibilidades de éxito del Madrid en los próximos meses sea la conexión entre Güler y Mbappé. El francés y Vinicius pueden formar un dúo atacante devastador, pero rara vez logran sincronizarse, lo que a veces hace que los ataques prometedores se desmoronen.
En comparación, Güler y Mbappé han desarrollado una relación mucho más sólida. Las seis asistencias del mediocampista turco esta temporada han sido para Mbappé, y Güler ha señalado cómo "se entienden muy bien", siendo incluso comparados con otro dúo histórico del Madrid.
"Me gustan las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Mesut Özil y Kylian Mbappé y Arda Güler," declaró el joven de 20 años al ser preguntado si podría replicar a Özil, quien asistió a Ronaldo en 39 ocasiones durante su etapa en el Bernabéu. "Han logrado grandes cosas, pero el éxito significativo siempre se consigue con un equipo, nunca solo con dos jugadores."
La habilidad de Güler para asistir ha permitido a Mbappé mantener su posición central mucho más esta temporada, con el francés más dispuesto a combinar con el No.15 del Madrid en lugar de desplazarse hacia su lado izquierdo favorito. Como resultado, el equipo de Alonso se ve mucho más equilibrado que bajo Ancelotti la temporada pasada.
- AFP
Todavía hay preguntas por responder
Aún persisten algunos problemas con la presencia de Güler en la alineación. El Madrid cuenta con una plantilla repleta de estrellas, y Alonso necesita mantener a todos contentos, algo que, según varios informes, no está resultando sencillo.
Uno de los jugadores en cuestión es Bellingham, quien ha regresado con fuerza al once titular tras recuperarse de una cirugía en el hombro. Ha ocupado la posición de interior izquierdo junto a Güler, pero existen dudas sobre si ambos pueden coincidir en el mismo equipo, especialmente si Alonso decide desplegar un frente de tres delanteros por delante de ellos.
Bellingham es inmensamente talentoso con el balón, pero aporta más músculo en el mediocampo, mientras que Güler destaca por su agilidad y su capacidad para enfrentar a equipos de la máxima categoría española, aunque todavía tiene margen de adaptación frente a los grandes de Europa. La pareja jugó junta contra el Liverpool en la última jornada de la Champions, con Güler adelantado a la derecha por la ausencia de un extremo puro. No es sorprendente que su actuación en Anfield fuera discreta, y Alonso debe encontrar la manera de integrar a sus mediocampistas ofensivos más talentosos en el mismo sistema, considerando cuánto disfruta Mbappé jugando por delante de Güler.
- Getty Images Sport
Margen de mejora
Una solución que se ha planteado es que Güler eventualmente adopte un rol más profundo en el mediocampo del Madrid, convirtiéndose en el maestro del pase que Los Blancos han buscado desde la retirada de Toni Kroos en el verano de 2024. Sin embargo, el exinternacional alemán tiene claro que no se trata de un reemplazo directo.
"Estoy feliz de que esté obteniendo significativamente más tiempo de juego este año por primera vez, porque se lo merece por su habilidad futbolística y es un chico con el que podemos contar en el futuro," declaró Kroos a Sport1. "Pero no creo en las comparaciones. Güler también es un tipo de jugador diferente a mí. Su mejor posición es mucho más ofensiva que la mía, así que no se trata de que me suceda en absoluto.
"He jugado junto a él. Tiene un toque realmente delicado, que ya ha utilizado de manera muy efectiva para el Real esta temporada. Por eso espero que continúe obteniendo tiempo de juego constante, porque esa es la única manera de mejorar. Estoy seguro de que puede dejar su huella en el Madrid durante muchos años."
En cualquier caso, Alonso ha dejado claro que valora enormemente a Güler, y mientras siga sirviendo balones a Mbappé, tendrá un puesto asegurado en el equipo del Madrid por mucho tiempo.