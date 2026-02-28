Getty Images Sport
Árbitro detenido en España tras presunto robo de identidad para obtener descuentos en el Villarreal
Los autores esperaban obtener beneficios con los abonos de temporada.
Los informes policiales indican que uno de los implicados supuestamente se aprovechó de su cargo para obtener datos personales y documentación de jugadores jóvenes. Dicha información se utilizó posteriormente para tramitar abonos de temporada del Villarreal y descuentos destinados a personas menores de 25 años.
El club alertó inicialmente a las autoridades tras detectar abonos manipulados en las entradas del estadio. La investigación reveló que los sospechosos compraron abonos de temporada a través de la plataforma oficial antes de alterar los códigos de barras y los códigos QR.
Los abonos alterados se pusieron a la venta en mercados digitales y aplicaciones de segunda mano, y se anunciaron como «regalos» para eludir los límites de precio legales.
Los investigadores demostraron que uno de los autores registró a 18 personas como socios del club o abonados, alegando que formaban parte de un grupo de ojeadores de Valencia. Proporcionaron fotocopias de los documentos de identidad de personas que no tenían conocimiento de la situación.
Los detenidos han sido puestos en libertad bajo fianza tras prestar declaración, y el caso ha sido remitido al juzgado de Vila-real. Si son declarados culpables, podrían ser multados con una sanción de entre 601 y 30 000 euros.
Un árbitro español fue detenido por agredir a una trabajadora sexual.
No es la primera vez esta temporada que un árbitro español se mete en problemas con la policía. El año pasado, un árbitro de la segunda división española fue detenido por agredir a una trabajadora sexual.
Según se informa, el árbitro se hizo pasar por policía para coaccionarla a realizar actos sexuales sin pago. En el momento de su detención, el individuo llevaba consigo varias insignias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
En una redada en su domicilio, los agentes incautaron objetos relacionados con la policía que se utilizaron en el engaño.
Detenido por error
Antes de convertirse en árbitro, Slavko Vincic se vio envuelto en una situación desafortunada al ser detenido por error tras verse implicado en una operación policial dirigida contra una fiesta sexual.
En mayo de 2020, el esloveno, que arbitró la final de la Liga de Campeones de 2024, asistía a un compromiso comercial en Bosnia y Herzegovina relacionado con una iniciativa empresarial ajena al arbitraje, tras haber aceptado una invitación para almorzar. Sin embargo, mientras Vincic y otras personas asistían inocentemente a la comida, fueron detenidos por la policía durante una operación que se había convertido en el objetivo de personas ajenas al lugar.
Vincic fue posteriormente puesto en libertad y exonerado, al no haber cometido ningún delito. «Me encontré en ese rancho por casualidad. Tengo mi propia empresa y estaba en Bosnia y Herzegovina para una reunión de negocios», declaró más tarde. «Acepté una invitación para almorzar, lo que resultó ser mi mayor error. Lo lamento.
Estaba sentado en una mesa con mi empresa, de repente llegó la policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni tampoco mis socios comerciales. Sí, realmente nos llevaron a la policía, nos preguntaron como testigos, y cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, pudimos irnos».
Vincic ha arbitrado numerosos partidos de la Liga de Campeones.
El presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Eslovenia, Vlado Sajn, calificó el incidente como «una serie de circunstancias desafortunadas», mientras que Vincic siguió arbitrando el partido que el Real Madrid ganó por 2-0 al Borussia Dortmund en Wembley hace dos años.
Más recientemente, Vincic arbitró el empate 1-1 del París Saint-Germain con el Newcastle en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones el mes pasado. Vitinha abrió el marcador esa noche en el Parque de los Príncipes, antes de que Joe Willock respondiera con un cabezazo al filo del descanso.
El resultado obligó a ambos equipos a disputar la repesca de octavos de final, que superaron con éxito, ya que el PSG venció al Mónaco, también francés, por 5-4 en el global, mientras que el Newcastle eliminó al Qarabag, ganando por 9-3 en el global de la eliminatoria.
Vincic también supervisó la victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Benfica el miércoles por la noche, en la que los blancos remontaron el partido para asegurarse finalmente su puesto en octavos de final y enfrentarse al Manchester City.
