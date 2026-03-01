AFP
«Aquí hay grandes problemas»: Igor Tudor, furioso, admite que el Tottenham «carecía de todo» en la lamentable derrota ante el Fulham
Los Spurs en caída libre: controvertida derrota en Fulham
El partido se encendió con un polémico primer gol que marcó la pauta de las frustraciones de Tudor tras el encuentro. Harry Wilson adelantó a los locales, pero la jugada estuvo empañada por una dura entrada de Raúl Jiménez sobre Radu Dragusin. A pesar de las protestas de los defensas del Tottenham, el gol subió al marcador y el Fulham aprovechó la falta de compostura de los visitantes para doblar su ventaja con un buen disparo de Alex Iwobi. Aunque los Spurs intentaron remontar en los últimos minutos, el daño fue en gran parte autoinfligido, lo que dejó a Tudor recogiendo los pedazos de otro día decepcionante en la capital.
Indignación por el arbitraje y la falta de coherencia
Tras el pitido final, Tudor no se contuvo cuando le preguntaron por el decisivo primer gol, señalando la falta de coherencia de los árbitros de la Premier League y sugiriendo que Jiménez «hizo trampa». Dijo: «Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabarlo. No se trata de un duelo normal en el que él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja.
«Así que es ridículo no pitar la falta, porque la consecuencia es demasiado grande. No es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Así que hay una lógica en eso, así que el árbitro, es bonito seguir jugando aquí, juguemos fuerte, duelémonos, es fantástico, me gusta. Pero hay una lógica, si el gol es porque se aprovecha, sin pensar en el fútbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa al jugador empujándolo y marcaron el gol. Por lo tanto, es lógico, es una trampa y hay falta.
«No es cuestión de duelo y ellos quieren que aquí el fútbol sea más, ya sabes, duro y nos gustan los duelos, no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, no había lógica en esta decisión y la lógica está por encima de todo, después vienen otras cosas».
Problemas profundamente arraigados en el Tottenham
La valoración del entrenador sobre el rendimiento fue aún más contundente que su crítica a los árbitros. Tudor fue muy directo sobre las deficiencias mostradas por sus jugadores en el campo, sugiriendo que los problemas que actualmente afectan al club no son fáciles de solucionar. «Hay grandes problemas aquí», añadió Tudor a Sky Sports. «Nos faltó de todo. No se trata solo de un gol o un error. Cuando juegas en este club, esperas un nivel de lucha y calidad que hoy no se ha visto por ningún lado. Estamos pasando por un momento difícil y tenemos que mirarnos a nosotros mismos».
La racha sin victorias, que ya alcanza los dos dígitos, ha sometido a Tudor a una enorme presión. La admisión del entrenador de que al equipo «le faltó de todo» es una señal preocupante para los fieles seguidores de los Spurs, que llevan más de dos meses viendo cómo su equipo lucha por recuperar su forma en la liga nacional. La falta de cohesión y disciplina táctica en Craven Cottage puso de manifiesto un equipo que parece cada vez más falto de confianza, y la sincera admisión de Tudor sugiere que los «grandes problemas» que ha identificado pueden requerir algo más que una sesión de entrenamiento para resolverse.
El gol de Richarlison no logra impulsar la remontada
Hubo un breve destello de esperanza cuando Richarlison recortó distancias en el minuto 66. El delantero brasileño demostró su instinto depredador al rematar a bocajarro, lo que hizo plantearse si era posible una remontada. Sin embargo, el Fulham logró capear el temporal final, aguantando para asegurarse los tres puntos y condenando al Tottenham a otra derrota más que profundiza la tristeza que rodea al Tottenham Hotspur Stadium. El tiempo se acaba para Tudor para frenar la caída, pero él sigue desafiante. «Todavía quedan nueve partidos, no tenemos tiempo para estar decepcionados», añadió.
