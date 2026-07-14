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«¡Aprovechad a Messi para ganar!»... Carragher insta a Inglaterra a centrarse en «La Pulga»

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Opinion
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
J. Carragher
L. Messi
B. Saka
J. Bellingham
T. Tuchel
Inglaterra
Argentina
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Alemania

Artículo de análisis sobre el exjugador del Liverpool

Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, cree que en las semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina no solo contará frenar a Lionel Messi, sino también explotar sus actuales debilidades.

Enun artículo en Sky Sports, el exdefensa inglés destaca que, aunque Messi mantiene un nivel excepcional en ataque, Sin embargo, ya no presiona ni realiza labores defensivas como antes, lo que permite a Thomas Tuchel diseñar un plan que no solo lo frene, sino que también lo ataque.

Además, restó importancia a la polémica entre Tuchel y Bellingham tras el partido contra Noruega y señaló quién, en su opinión, debe ser titular ante Argentina.

A continuación, el texto del artículo:

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Inglaterra puede aprovechar a Lionel Messi en la semifinal del Mundial contra Argentina.

    Messi, de 38 años, ha sido el mejor del torneo: ha marcado ocho goles y dado dos asistencias, y ahora busca llevar a Argentina a su segunda final consecutiva.

    La selección de Thomas Tuchel intentará frenarlo para acabar con 60 años de espera y llegar a la final. Pero no basta con neutralizarlo: también deben explotar sus debilidades defensivas.

    Lleva 20 años en la élite y nadie ha logrado frenarlo.

    Es necesario un plan, no un marcaje individual, sino una idea clara que los jugadores entiendan. Y eso no implica rendirse: enfrente estará quizá el mejor de la historia, como ha vuelto a demostrar en este torneo.

    Al mismo tiempo, Inglaterra puede aprovechar sus movimientos: cuando Argentina tenga el balón, Messi se desplazará por el campo, así que el lateral izquierdo no debe pegarse a él los 90 minutos.

    Inglaterra puede aprovechar que Argentina defiende con solo nueve jugadores de campo.

    • Anuncios

  • Espero que el partido contra Atlanta sea como el de Croacia: un rival que cree en sí mismo y sale a atacar.

    No veo mucha diferencia entre ambas selecciones. Argentina no se replegará atrás; buscará atacarnos, lo que nos dejará espacios.

    Sus laterales suben mucho, pero carecen de extremos puros, lo que Inglaterra podría explotar.

    Espero que este partido sea diferente a la mayoría de los que ha disputado Inglaterra en este torneo, pues aún no creo que hayamos alcanzado nuestro mejor nivel.

  • Jude Bellingham Thomas Tuchel England 2026 World CupGetty/GOAL

    No veo problema en las declaraciones de Thomas Tuchel tras el partido contra Noruega. Quizá estaba alterado, pero Inglaterra no jugó bien y pudo perder.

    Entiendo a Tuchel: desde su etapa en el Chelsea sabemos que habla con franqueza. En un Mundial el técnico debe ser contundente, tomar decisiones y decir la verdad a sus jugadores; no hay tiempo que perder, y por eso me gustó su entrevista.

    Jude Bellingham marcó dos goles, pero luego reconoció lo duro que fue el partido por las condiciones climáticas; entiendo su reacción y no veo crisis con Tuchel.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bukayo Saka debe ser titular contra Argentina. 

    Noni Madueke ha tenido muchas oportunidades en el torneo, pero las cosas no han salido como esperaba. Es cierto que Saka no está al 100 %, pero estos son los partidos en los que hay que apostar por los mejores jugadores.

    Si puede aportar, debe ser titular. No hay que pensar en una posible final, este partido es el más importante».

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