Aprobados, suspensos, notas y calificaciones del Chelsea contra Newcastle: ¡Reece James al rescate! El capitán de los Blues inicia la remontada después del desastroso espectáculo de la primera mitad de Malo Gusto y Alejandro Garnacho

El tiro libre de clase mundial de Reece James allanó el camino para un sorprendente empate 2-2 para el Chelsea después de un primer tiempo terrible contra el Newcastle United. Un doblete en los primeros 20 minutos de Nick Woltemade puso a las Urracas en control, pero un segundo tiempo mucho mejorado salvó un punto para los Blues. El capitán James dio el ejemplo con su impresionante gol antes de que Joao Pedro asegurara que el emocionante partido terminara en empate el sábado.

En el mismo terreno que pudo haber precipitado que la carrera de Nicolas Jackson en el Chelsea tomara un giro negativo tras una tarjeta roja infantil durante una derrota en mayo, Cole Palmer intentó calmar los nervios del equipo visitante con un audaz globo que se posó en el techo de la red. Sin embargo, se quedaron atrás en el cuarto minuto cuando Robert Sánchez negó brillantemente a Anthony Gordon antes de que Woltemade disparara un rebote a corta distancia. El portero español fue llamado a la acción nuevamente cuando desvió un feroz disparo de Gordon mientras los Blues luchaban con la intensa presión inicial de los anfitriones. Los visitantes no pudieron seguir el ritmo del equipo de Eddie Howe, y en el minuto 20 fue 2-0 cuando el ardiente Gordon envió un centro preciso que Woltemade convirtió con un sutil toque. Pedro Neto pareció haber reducido la desventaja de su equipo pero, inadvertidamente, tocó el balón con la mano hacia la red para culminar una primera mitad donde el Chelsea fue superado y presionado.

Pero la segunda mitad fue una historia diferente. El Chelsea necesitaba una respuesta después del descanso y la obtuvo cuando James lanzó un impresionante tiro libre desde 30 yardas en el minuto 49. Después de que Trevoh Chalobah escapara de conceder un penalti por una carga sobre Gordon, Pedro aprovechó un error de Malick Thiaw y luego deslizó el balón por debajo de Aaron Ramsdale a 24 minutos del final. Ambos equipos buscaron un ganador, con Harvey Barnes lanzando una volea bien ejecutada que pasó rozando en los últimos momentos. El Chelsea, en cuarto lugar, puede sentir que este fue un punto ganado en lugar de dos puntos perdidos después de haber estado en desventaja, pero el entrenador en jefe Enzo Maresca estará preocupado por su rendimiento en la primera mitad.

GOAL califica a los jugadores del Chelsea desde St James' Park...

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEAAFP

    Portero y Defensa

    Robert Sánchez (7/10):

    Fue, posiblemente, el único jugador que llegó al descanso con algún mérito, ya que hizo algunas paradas excelentes, pero sin resultados. El español logró una asistencia magnífica para el segundo gol del Chelsea con un pase de larga distancia.

    Malo Gusto (4/10):

    Ha tenido un buen año para el Chelsea, pero este no fue uno de sus mejores partidos. Realmente tuvo problemas para manejar al veloz Gordon.

    Wesley Fofana (6/10):

    Le dio medio metro a Woltemade para el segundo gol del gran alemán y les costó caro. Se vio más cómodo a medida que avanzaba el partido.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Falló en un intento de despeje para la apertura del gol de Woltemade, y tuvo mucha suerte de no conceder un penalti por un empujón de hombro a Gordon.

    Marc Cucurella (6/10):

    Al igual que muchos de sus compañeros de equipo, el lateral izquierdo fue mucho más efectivo en la segunda mitad mientras el Chelsea retomaba el control del partido.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEAAFP

    Centrocampo

    Reece James (8/10):

    Estuvo tan apresurado por el tiempo en la primera mitad, pero lanzó un brillante tiro libre de larga distancia para iniciar las esperanzas de una remontada. Continuó jugando bien como lateral derecho después de que Gusto salió, especialmente cuando hizo un desafío en el último momento para evitar que Harvey Barnes anotara. Sin él, no habrían conseguido nada.

    Moises Caicedo (6/10):

    Durante la mayor parte de la primera mitad, estuvo anónimo mientras el juego pasaba de largo. Pero a medida que el partido se inclinó a favor del Chelsea, mejoró.

    Cole Palmer (6/10):

    Su toque y distribución fueron un poco descuidados para sus altos estándares. Mejoró un poco, pero este encuentro no sacó lo mejor de él.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (6/10):

    Mostró un par de buenos toques pero permitió que Gordon tuviera demasiado espacio y tiempo para lanzar un centro para el segundo de Newcastle. Trabajó incansablemente, eso sí.

    Joao Pedro (7/10):

    No logró mucho en la primera mitad para el exjugador de Brighton, pero tomó bien su gol. Probablemente necesita más apoyo en el ataque.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Corrió mucho pero estuvo un poco como un pollo sin cabeza en la primera mitad y tuvo dificultades para enfrentarse a Lewis Miley. Además, pudo haber sido expulsado por un desafío imprudente antes del descanso. No fue su mejor día.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Enzo Fernandez (7/10):

    Ayudó a darle al centro del campo del Chelsea un poco más de estructura y control. 

    Andrey Santos (5/10):

    No hizo gran cosa desde el banco. 

    Enzo Maresca (7/10):

    Tácticamente, Newcastle dominó a Chelsea, y en el centro del campo, se veían muy desbalanceados. Pero su charla en el medio tiempo hizo maravillas, ya que surgieron como un equipo completamente diferente, mientras que Newcastle se desvanecía. Si quieren competir por la liga, no pueden repetir actuaciones como la del primer tiempo.

