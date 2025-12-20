En el mismo terreno que pudo haber precipitado que la carrera de Nicolas Jackson en el Chelsea tomara un giro negativo tras una tarjeta roja infantil durante una derrota en mayo, Cole Palmer intentó calmar los nervios del equipo visitante con un audaz globo que se posó en el techo de la red. Sin embargo, se quedaron atrás en el cuarto minuto cuando Robert Sánchez negó brillantemente a Anthony Gordon antes de que Woltemade disparara un rebote a corta distancia. El portero español fue llamado a la acción nuevamente cuando desvió un feroz disparo de Gordon mientras los Blues luchaban con la intensa presión inicial de los anfitriones. Los visitantes no pudieron seguir el ritmo del equipo de Eddie Howe, y en el minuto 20 fue 2-0 cuando el ardiente Gordon envió un centro preciso que Woltemade convirtió con un sutil toque. Pedro Neto pareció haber reducido la desventaja de su equipo pero, inadvertidamente, tocó el balón con la mano hacia la red para culminar una primera mitad donde el Chelsea fue superado y presionado.

Pero la segunda mitad fue una historia diferente. El Chelsea necesitaba una respuesta después del descanso y la obtuvo cuando James lanzó un impresionante tiro libre desde 30 yardas en el minuto 49. Después de que Trevoh Chalobah escapara de conceder un penalti por una carga sobre Gordon, Pedro aprovechó un error de Malick Thiaw y luego deslizó el balón por debajo de Aaron Ramsdale a 24 minutos del final. Ambos equipos buscaron un ganador, con Harvey Barnes lanzando una volea bien ejecutada que pasó rozando en los últimos momentos. El Chelsea, en cuarto lugar, puede sentir que este fue un punto ganado en lugar de dos puntos perdidos después de haber estado en desventaja, pero el entrenador en jefe Enzo Maresca estará preocupado por su rendimiento en la primera mitad.

GOAL califica a los jugadores del Chelsea desde St James' Park...