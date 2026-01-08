Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 de los jugadores del Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¡Fede Valverde, eso es increíble! Su misil abre la victoria en la semifinal de la Supercopa mientras Rodrygo mantiene su buena forma para preparar el Clásico contra el Barcelona

La semifinal de gala en Arabia Saudita comenzó con fuerza cuando una falta aparentemente inocua sobre Jude Bellingham a 30 metros del gol del Atlético preparó el espectacular gol de Valverde. Sustituyendo a Dani Carvajal, tanto como capitán como lateral derecho, el uruguayo lideró con el ejemplo al disparar el balón detenido más allá de Jan Oblak hacia la esquina superior. Aunque el veterano portero logró tocar el esfuerzo, y la repetición mostró un leve desvío de Sorloth en la barrera del Atlético, no había esperanzas de desviar el potente disparo por encima del travesaño.

Diego Simeone habría estado complacido con la respuesta de su equipo, ya que el Atlético dominó los siguientes 20 minutos. A pesar de su esfuerzo, fueron los Blancos quienes crearon la siguiente oportunidad clara, cuando Rodrygo fue liberado por Álvaro Carreras. El brasileño giró brillantemente hacia adentro, dejando atrás a un Conor Gallagher en plena zancada, pero su posterior disparo fue débil.

Poco después, Thibaut Courtois fue llamado a la acción en múltiples ocasiones, su mejor parada un salto para negar el cabezazo de Sorloth. El gran noruego debería haber anotado con otra oportunidad aérea momentos después, pero su cabezazo libre se fue por encima del travesaño.

El Real parecía haberse alejado de sus rivales de ciudad cuando Rodrygo rompió con un pase de Valverde para enfrentarse al gol de Oblak y aprovechar su oportunidad esta vez, enviando tranquilamente el balón más allá del esloveno con un acabado de pie lateral. Eso trajo una respuesta casi instantánea del lado de Simeone, sin embargo, ya que Sorloth también se redimió de su primera falla de media parte, rematando con potencia el centro de Giuliano Simeone más allá de un indefenso Courtois en el segundo palo.

Justo cuando el juego parecía ir hacia el final, la sustitución de Vinicius Jr en el minuto 80 provocó un desacuerdo entre los banquillos opuestos, con el brasileño y Diego Simeone recibiendo amonestaciones. El esfuerzo acrobático de Antoine Griezmann momentos después fue rechazado por Courtois, y el Atlético presionó hacia adelante en la acción restante, pero no pudo encontrar el empate.

El fallo tardío de Julián Álvarez confirmó que sería una final de Supercopa "Clásica", ya que Los Blancos se enfrentarán al Barcelona el domingo.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Ciudad Deportiva Rey Abdullah...