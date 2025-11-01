Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Valencia: ¡Liverpool, cuidado! Kylian Mbappé y Jude Bellingham parecen imparables, pero el penalti fallado significa más miseria para Vinicius Jr.

Real Madrid entregó una actuación completa contra un débil equipo del Valencia, con Kylian Mbappé anotando dos y Jude Bellingham recuperando su forma en el triunfo por 4-0 el sábado en el Santiago Bernabéu. Los Blancos hicieron la mayor parte de su daño en la primera mitad y pudieron superar un penal fallado por Vinicius Jr para asegurar una victoria cómoda.

Real Madrid controló el partido desde el primer minuto y puso a menudo en aprietos la portería del Valencia. Vinicius estuvo cerca en los primeros compases, recortando hacia su izquierda antes de forzar una buena parada, mientras que Bellingham vio cómo le detenían un intento similar poco después.

En cambio, un poco de suerte le dio a Los Blancos la ventaja, ya que les concedieron un penalti suave después de que un defensor del Valencia fuera juzgado por haber tocado el balón con la mano en el área y Mbappe lo convirtió con un solo golpe certero. El segundo no requirió fortuna; Mbappe lo anotó, culminando una jugada fluida con un simple toque, gracias a un estupendo pase de Arda Guler. Bellingham luego hizo el tercero poco antes del descanso, poniendo el broche a una actuación maravillosa con un tiro curvado desde fuera del área. 

Vinicius vivió una noche más difícil a medida que avanzaba el juego. Mbappe le cedió un penalti al brasileño, pero disparó directamente al portero, y a partir de ahí todo se sintió un poco apresurado antes de que Vinicius fuera sustituido faltando 15 minutos para el final. No es que eso importara al resto del equipo de Madrid, ya que Alvaro Carreras añadió un cuarto gol audaz en el último momento, clavando el balón en la esquina superior desde el borde del área para cerrar una victoria contundente del Madrid. Próxima parada, Anfield en la Liga de Campeones. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Bernabéu...

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (7/10):

    No tuvo realmente que realizar ninguna parada. Es agradable conseguir un partido sin goles encajados. 

    Federico Valverde (7/10):

    Hizo una recuperación maravillosa, tuvo un par de oportunidades a puerta. Mucho mejor después de un comienzo de temporada difícil. 

    Eder Militao (7/10):

    Un trabajo sólido en la defensa. Estará contento de haber tenido una noche más tranquila. 

    Dean Huijsen (7/10):

    Ganó sus cabezazos, fuerte en sus entradas, fue sustituido después de 70 minutos tras una noche ordenada. 

    Álvaro Carreras (8/10):

    Marcó su primer gol con el Madrid con un hermoso disparo. Mantuvo el orden en defensa. 

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Una actuación regular. Ganó sus entradas, recibió una tarjeta, fue sustituido al medio tiempo.

    Arda Güler (8/10):

    Creó un par de oportunidades, consiguió una asistencia. Unos sólidos 45 minutos. 

    Jude Bellingham (8/10):

    Parece estar cerca de su mejor versión. Marcó un gran gol, manejó el mediocampo y fue mucho más decisivo con el balón.

    Ataque

    Franco Mastantuono (6/10):

    Lleno de giros y trucos, pero rara vez completamente convincente. Intentó jugar demasiado y tomó decisiones equivocadas aquí y allá. 

    Kylian Mbappé (8/10):

    Inevitable desde el primer minuto. Cómodo desde el punto para abrir el marcador, ordenado desde corta distancia para su segundo gol. Generosamente renunció a una oportunidad de hat-trick para dar a Vini una oportunidad.

    Vinicius Jr (7/10):

    Realmente impactante y peligroso con el balón en el primer tiempo, aunque le faltó un poco de precisión en la definición. Colocó su penal directamente al portero y pareció frustrarse después. 

    Suplentes y Entrenador

    Dani Ceballos (7/10):

    Mantuvo las cosas en movimiento en el centro del campo después del descanso. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Hizo un par de buenas intervenciones, ofreció algo de mordiente en el centro del campo. 

    Raúl Asencio (7/10):

    Piernas extra en la defensa - y efectivas. 

    Endrick (N/A):

    Inmensamente sorprendente verlo ahí. 

    Rodrygo (N/A):

    Sin tiempo para causar impacto. 

    Xabi Alonso (8/10):

    Su segunda mejor noche en el trabajo hasta ahora. El Madrid anotó 4 y parecía tener el control total. Lavó el mal sabor del Clásico de manera excelente. Ahora la atención se centra en el Liverpool. 

