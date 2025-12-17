Real Madrid win in the Copa del ReyGetty/Goal
Richard Mills

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Talavera: Kylian Mbappé vuelve a brillar mientras Endrick impresiona antes de su cesión en enero, mientras los Blancos sobreviven a un susto tardío en la Copa del Rey

Kylian Mbappé anotó dos goles y asistió en otro mientras que el Real Madrid superó sin convencer a Talavera, un equipo de la tercera división española, por 3-2 para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey. El jugador de 26 años convirtió un penalti, provocó un autogol de los anfitriones y anotó un afortunado gol desde larga distancia, pero eso casi no fue suficiente ya que los modestos hicieron que el final fuera tenso con dos goles tardíos el miércoles.

A pesar de estar en el penúltimo lugar de la Primera Federación, Talavera no se dejó intimidar por, posiblemente, el partido más importante en la historia del club al enfrentarse cara a cara con los gigantes españoles. Andriy Lunin se vio obligado a realizar una buena atajada en su primer palo al comienzo, y el estilo de alta intensidad de los anfitriones, aclamado por la multitud de 5,000 personas, desconcertó a sus ilustres oponentes.

El portero Jaime González y los defensores David Cuenca y Manu Farrando realizaron salvadas y desafíos brillantes de último momento para mantener a raya al Real Madrid, pero su resistencia terminó en el minuto 41 cuando Marcos Moreno fue penalizado por una mano, y Mbappé convirtió desde el punto de penalti. El internacional francés luego le dio a Los Blancos un colchón de dos goles cuando su carrera penetrante terminó con Farrando metiendo el balón en su propia red en el tiempo de descuento de la primera mitad. 

Los visitantes retomaron donde lo dejaron en la segunda mitad y deberían haber estado 3-0 arriba, pero Mbappé no pudo concretar un pase que dividió la defensa de Endrick. El ex astro del Paris Saint-Germain también probó las manos de González antes de que el portero realizara una parada acrobática para negar a Arda Güler.

Madrid parecía estar a punto de asegurar la victoria, pero el remate frío de Nahuel Arroyo preparó un final emocionante. Justo cuando los aficionados locales percibieron un posible empate, González no pudo manejar el disparo de larga distancia de Mbappé a dos minutos del final que aparentemente resolvió el encuentro. Sin embargo, el excelente tiro libre de Isaiah Navarro chocó contra el travesaño, y Gonzalo Di Renzo metió el rebote para reavivar la esperanza de un milagro nuevamente. En un final dramático, Lunin hizo una parada crucial, así que aunque no fue bonito, Madrid está en la cuarta ronda de la competición.

GOAL califica a los jugadores del Madrid desde el Estadio El Prado...

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Andriy Lunin (7/10):

    Hizo algunas paradas vitales en ambas mitades, especialmente al final cuando el Madrid mantenía una estrecha ventaja de 3-2.

    David Jiménez (6/10):

    Avanzó regularmente y en gran parte no tuvo problemas. Sin embargo, fue parte de una defensa que parecía vulnerable al final.

    Dean Huijsen (6/10):

    El exjugador del Bournemouth realizó algunos buenos pases entre líneas, pero defensivamente no estuvo tan fino.

    Álvaro Carreras (5/10):

    Fue desplegado como central en lugar de su posición habitual de lateral izquierdo y, aunque no cometió muchos errores, no se mostró tan cómodo allí.

    Fran García (5/10):

    El lateral izquierdo fue sorprendido con demasiada facilidad en el primer gol de Talavera por un descuido.

    • Anuncios
  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Mediocampo

    Arda Güler (6/10):

    Tuvo un par de intentos de tiro libre de calidad que fueron bien salvados, pero tal vez necesite ofrecer un poco más en el último tercio.

    Dani Ceballos (6/10):

    El exjugador del Arsenal fue sólido aunque poco espectacular contra un equipo de liga inferior. 

    Franco Mastantuono (7/10):

    El joven estuvo activo en el centro del campo y en las bandas. Trabajó duro e hizo incursiones en la defensa del equipo local. 

  • FBL-ESP-CUP-TALAVERA-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Endrick (7/10):

    Algunos de sus pases al área fueron magníficos, pero cuando estaba frente al gol, no fue lo suficientemente clínico. El adolescente apenas ha jugado para el Madrid esta temporada, pero actuaciones como estas sugieren que hay esperanza para su futuro, incluso con un movimiento reportado de préstamo al Lyon en el horizonte.

    Gonzalo García (6/10):

    Aunque trabajó duro, no pareció hacer mucho por su equipo, con algunos de sus compañeros haciendo mucho más para asegurarse un lugar en la alineación titular del próximo juego.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Volvió a su antigua posición en la banda izquierda el miércoles y encontró relativamente fácil el juego. Ejecutó su penal con aplomo, fue clave en el segundo gol y pudo haber logrado un hat-trick en la noche.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-TALAVERA-REAL MADRIDAFP

    Suplentes y Entrenador

    Rodrygo (6/10):

    Inicialmente parecía peligroso, pero luego estuvo tranquilo.

    Jude Bellingham (4/10):

    Fue descuidado en la posesión cuando ingresó y recibió una amarilla por una falta torpe. 

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Fue traído para afianzar las cosas, pero no lo logró realmente.

    Jorge Cestero (5/10):

    Estuvo muy activo pero no hizo mucho bien.

    Xabi Alonso (6/10):

    Puso en el campo un equipo muy juvenil, y aunque parecieron nerviosos en los primeros 30 minutos, resistieron el embate y lograron avanzar a la siguiente ronda. El español puede estar lo suficientemente satisfecho con el rendimiento de algunos de sus jugadores de reserva, pero sus sustitutos no ofrecieron mucho.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Sevilla crest
Sevilla
SEV
0