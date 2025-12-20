Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Sevilla: ¡Eso es lo que hace Jude Bellingham! La estrella inglesa marca y Kylian Mbappé anota un penalti en un partido de mal genio mientras el equipo de Xabi Alonso supera a 10 hombres para reducir la distancia con el líder de La Liga, Barcelona

El Real Madrid luchó por el control durante la mayor parte de la primera mitad y se vio obligado a un enfrentamiento de ida y vuelta con pocas oportunidades claras para ambos lados. Bellingham abrió el marcador a los 38 minutos, levantándose para conectar el tiro libre de Rodrygo con un gran cabezazo que superó a un portero estirado.

Los Blancos podrían haber marcado el segundo a principios de la segunda mitad cuando a Kylian Mbappé se le ofrecieron medio metro, pero lanzó su disparo justo alrededor del poste. El Sevilla, por su parte, amenazó, pero fue negado en algunas ocasiones por el inmenso Thibaut Courtois. Su intento de igualar terminó, sin embargo, cuando Marcao recibió una innecesaria segunda amarilla por una tontería de falta.

Mbappé hizo el segundo en el minuto 86 desde el punto de penalti después de que a Madrid se le concediera un penalti claro, completando lo que resultó ser una rutina noche de trabajo para Los Blancos.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Santiago Bernabéu...