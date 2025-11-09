Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Rayo Vallecano: Kylian Mbappé y compañía desaparecen mientras los Blancos quedan en blanco en un empate sin goles

Madrid ofreció pocas amenazas de ataque en la primera mitad, pero hubo algunas oportunidades. Arda Güler, quien se mostró mucho mejor después de un rendimiento apagado en Anfield, puso a prueba al portero temprano mientras que Raúl Asencio no logró convertir de un cabezazo en plancha. Rayo, por su parte, no tuvo miedo de contraatacar, y sacó un par de paradas características de Thibaut Courtois a medida que avanzaba la mitad.

Mbappe tuvo un buen intento en la hora, pero desviado, mientras que Bellingham se acercó después, pero su intento fue negado por un desafío deslizante tardío. De hecho, el equipo local parecía más probable que marcara después del descanso mientras bombardearon el arco del Madrid y crearon oportunidades al contragolpe. En el otro extremo, Mbappe perdió su disciplina posicional y Bellingham intentó hacer demasiado por el medio.

Habrá, ciertamente, partidos como este para Madrid, especialmente fuera de casa, pero con la carrera por el título tan ajustada como siempre, podría ser costoso.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde Vallecas...