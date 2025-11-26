Real Madrid Olympiacos GFXGetty
Thomas Hindle

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Olympiacos: ¡Kylian Mbappé se eleva por encima del caos! La increíble cantidad de cuatro goles del francés asegura que los desordenados Blancos sobrevivan al susto de la Champions League, mientras Vinicius Jr. silencia a los escépticos

Una actuación ridícula de cuatro goles por parte de Kylian Mbappe llevó a un Real Madrid por momentos inestable a una victoria por 4-3 sobre el Olympiacos en la Liga de Campeones el miércoles por la noche. El francés continuó su extraordinaria racha de forma, mientras que Vinicius Jr alivió las tensiones después de una semana de controversia al dar una asistencia que llevó a Los Blancos a una victoria europea muy necesaria contra un rival tenaz.

Fue un inicio miserable para los Blancos. Lucharon para crear en las primeras etapas, y el Olympiacos se aprovechó. Su gol de apertura fue algo maravilloso, Chiquinho anotó desde 20 metros. 

Pero la respuesta del Madrid fue absurda. Mbappé marcó su primero después de 22 minutos, corriendo hacia un pase ridículo de trivela de Vinicius y finalizando entre las piernas del portero. Añadió un segundo con un buen cabezazo, y un tercero con una sencilla carrera detrás de la defensa y un pase al rincón inferior. 

Y luego empezaron a aumentar la presión. Vinicius pudo haber hecho el cuarto después de 30 minutos - un momento muy necesario tras una semana de controversia. Pero su buen esfuerzo fue anulado por un fuera de juego en la construcción. Olympiacos ofreció una respuesta en la segunda mitad, sin embargo. Un simple centro flotado entre los centrales del Madrid fue todo lo que necesitaron cuando Mehdi Taremi se elevó para cabecear al rincón inferior. Casi tuvieron otro poco después, pero el portero suplente Andriy Lunin produjo una parada impresionante. Mbappé dio respiro a los Blancos, sin embargo. Vinicius, en verdad, hizo la mayor parte del trabajo, con una hermosa carrera serpenteante por la izquierda. Mbappé solo tuvo que convertir su pase hacia atrás. 

Olympiacos mostró algo de lucha. Consiguieron un merecido tercero después de aplicar mucha presión, y bombardearon el gol del Madrid en el tramo final. Sin embargo, los Blancos aguantaron para asegurar los tres puntos. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Georgios Karaiskakis...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Portero y Defensa

    Andriy Lunin (7/10):

    No pudo hacer nada respecto al excelente gol de apertura, y estaba bastante indefenso para los otros dos. Hizo algunas paradas importantes en el medio. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Una actuación muy "Trent". Lanzó algunos pases que pocos otros futbolistas pueden siquiera ver, pero también estuvo realmente pésimo en sus enfrentamientos uno a uno. 

    Raúl Asencio (6/10):

    Perdió a su hombre y permitió que el Olympiacos anotara el segundo, y estuvo un poco errático en ocasiones.

    Álvaro Carreras (5/10):

    No parece estar del todo cómodo como defensa central, la verdad. Cometió un par de errores y no se conectó muy bien con el centro del campo. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Una aparición rara y un juego en el que luchó. Podría haber cerrado el centro antes del segundo de Olympiacos. 

    • Anuncios
  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Faltó en la apertura del Olympiacos, cuando realmente debería haber estado protegiendo frente a los cuatro de atrás. Pero por lo demás estuvo sólido, ganando sus entradas y moviendo el balón.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Lleno de energía en el mediocampo, y también jugó algunos pases clave de enlace. Fue retirado al medio tiempo en lo que probablemente fue un cambio planificado. 

    Arda Güler (7/10):

    Asistió el segundo gol del Madrid, creó algunas oportunidades y fue útil con el balón. Una hora sólida. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Federico Valverde (7/10):

    Corrió mucho, ofreció una vía de ataque, pero principalmente se movió para abrir espacio para otros. Una actuación típicamente desinteresada. 

    Kylian Mbappe (10/10):

    Anotó dos veces en dos minutos para devolver a Madrid al partido. Añadió otro 3 minutos después. Marcó un cuarto en la segunda mitad. Está en una forma impresionante. 

    Vinicius Jr (9/10):

    Buscó recuperarse después de una semana en la que dijo a Madrid que no firmará un nuevo contrato. Asistió el primero de Mbappe con un pase sublime. También preparó el cuarto del francés. Una excelente actuación para responder a los críticos. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y entrenador

    Dani Ceballos (6/10):

    Entró para controlar el centro del campo, algo que realmente no ofreció mucho.

    Jude Bellingham (6/10):

    Corrió mucho, llevó el balón efectivamente, conectó el juego, pero le faltó un poco de producto final. 

    Brahim Díaz (6/10):

    Una introducción desconcertante, especialmente con Asencio siendo retirado. En el balón aquí y allá, pero no particularmente involucrado. 

    Fran García (N/A):

    No tuvo tiempo para causar impacto. 

    Xabi Alonso (7/10):

    Necesitaba un impulso después de las críticas recientes. Consiguió su victoria, incluso si el Madrid es increíblemente poco fiable. Se lleva los tres puntos, pero las preocupaciones permanecen. 

Copa
Hellas Syros crest
Hellas Syros
HEL
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
Primera División
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA