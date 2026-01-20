Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Mónaco: ¡Abucheos! Vinicius Jr. silencia a los críticos con una actuación virtuosa mientras Kylian Mbappé mantiene su excelente forma goleadora en la Champions League

El Real Madrid tenía el control desde el comienzo. Aunque no tuvieron la mayor parte de la posesión, Los Blancos fueron devastadores al contraataque. Kylian Mbappé anotó el primero con un excelente remate tras una asistencia de Federico Valverde. Añadió un segundo poco antes de la media hora, esta vez en combinación con Vinicius, cuyo balón curvado cayó a los pies del francés para un final fácil.

La ventaja de 2-0 podría haber sido precaria dada la calidad atacante de Mónaco. Pero Madrid sentenció el partido temprano en la segunda mitad. Vinicius asistió el tercero con un giro rápido y un sutil pase al pie de Franco Mastantuono. El argentino remató obedientemente su disparo al rincón inferior. Un autogol descuidado - tras otro pase de Vinicius - lo hizo cuatro. Vinicius continuó su excelente noche de trabajo para hacer el quinto. Bellingham añadió un sexto con un encantador amague y remate.

Madrid no estuvo libre de errores. Una torpe pérdida en su propia área prácticamente regaló un gol a Jordan Teze. Y hubo algunos momentos de nerviosismo con el 2-0. Pero, por lo demás, fue una maravillosa actuación de Los Blancos, quienes estuvieron en su mejor versión de juego fluido. No todos los partidos serán tan fáciles, por mucho que este pareciera sencillo.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Santiago Bernabéu...