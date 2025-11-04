Mbappe Bellingham Real Madrid GFXGetty
Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Liverpool: Kylian Mbappé y Jude Bellingham tienen días raros mientras que las atajadas de Thibaut Courtois se desperdician al perder los Blancos su impecable récord en la Champions League

Los pesos pesados del Real Madrid desaparecieron, y los Blancos no pudieron invocar ninguna magia de la Liga de Campeones en la derrota por 1-0 ante el Liverpool el martes. Kylian Mbappé y Jude Bellingham, en particular, fueron mantenidos curiosamente callados mientras el Madrid veía cómo su comienzo perfecto en su campaña europea terminaba en circunstancias bastante poco notables contra los tambaleantes Reds de Arne Slot.

Al principio, esto parecía tener todas las piezas características de una noche europea del Madrid. Liverpool estuvo al ataque desde temprano y estableció el control del juego. Madrid amenazó en ráfagas, con Vinicius Jr aventurándose por la izquierda. Sin embargo, en general fueron mantenidos a distancia y dependieron mucho de Thibaut Courtois para mantenerse en el juego. Él, por supuesto, respondió. El belga registró cinco paradas solo en la primera mitad y aseguró que el juego estuviera sin goles al descanso. 

Courtois siguió actuando después del descanso, negando dos veces al equipo local desde los córners. Pero finalmente fue superado, cuando Alexis Mac Allister remató de cabeza desde un córner. Este es generalmente, por supuesto, el momento en que el Madrid comienza a reaccionar. Y ofrecieron un poco más de lucha. Kylian Mbappé se involucró. Vinicius Jr corrió por la banda. Pero las oportunidades fueron escasas. Lo más cerca que estuvieron fue un disparo de Mbappé que rozó el poste. 

Hubo tiempo para algo de drama, sin embargo. Trent Alexander-Arnold regresó de una larga lesión ante sus antiguos fanáticos, y los abucheos se hicieron oír. Pero él, al igual que la mayoría del Madrid, fue mantenido en silencio, y los Blancos se fueron discretamente.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde Anfield...

  • Thibaut Courtois 2025Getty

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (9/10):

    Tuvo un partido absolutamente impresionante entre los postes. Desafortunado al ser superado, en toda honestidad. 

    Federico Valverde (7/10):

    Comenzó como lateral derecho en lugar de Trent Alexander-Arnold. No se conectó mucho en el mediocampo, pero cumplió su tarea defensivamente. 

    Eder Militao (7/10):

    Estuvo listo para la lucha, hizo algunos bloqueos cruciales y cumplió con su trabajo en su mayoría. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Tuvo algunos problemas con Ekitike, y fue arrastrado de un lado a otro. Hizo un desafío particularmente tonto. 

    Álvaro Carreras (6/10):

    Un poco mixto. Se defendió bien contra Mo Salah al principio, pero tuvo dificultades en la segunda mitad. 

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Una actuación mixta contra el errante Florian Wirtz. Mantuvo al alemán en silencio en ocasiones, pero también lo derribó unas cuantas veces.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Dispuesto a la lucha en el mediocampo, y entró en sus 50/50, pero fue un poco demasiado fácilmente superado.

    Jude Bellingham (5/10):

    Le costó imponer su presencia en el partido. Cometió algunos errores, lanzó algunos pases demasiado fuertes. Por debajo de su mejor nivel. 

    Arda Güler (5/10):

    Nunca estuvo realmente en el juego, y no tuvo mucho espacio para operar. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Kylian Mbappé (5/10):

    Tranquilo hasta los últimos 20 minutos, cuando tuvo algunos toques agradables. Puso uno fuera y fue derribado por Virgil Van Dijk varias veces. Decepcionante, en resumen. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Peligroso al principio, y recibió tanto como dio contra Conor Bradley. Podría haber necesitado algo de ayuda. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y entrenador

    Rodrygo (6/10):

    Ofreció cierta intención ofensiva por la derecha, pero nunca encontró el pase decisivo. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Abucheado sin parar por una multitud entusiasta. No tocó mucho el balón. 

    Brahim Díaz (N/A):

    No tuvo tiempo para causar impacto. 

    Xabi Alonso (5/10):

    Comenzó con su once más fuerte, pero no pudo lograr un buen rendimiento de su equipo. El Madrid fue superado durante todo el partido, y habría sufrido una derrota abultada si Courtois no hubiera sido tan efectivo. No fue su mejor noche. 

