Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Liverpool: Kylian Mbappé y Jude Bellingham tienen días raros mientras que las atajadas de Thibaut Courtois se desperdician al perder los Blancos su impecable récord en la Champions League

Al principio, esto parecía tener todas las piezas características de una noche europea del Madrid. Liverpool estuvo al ataque desde temprano y estableció el control del juego. Madrid amenazó en ráfagas, con Vinicius Jr aventurándose por la izquierda. Sin embargo, en general fueron mantenidos a distancia y dependieron mucho de Thibaut Courtois para mantenerse en el juego. Él, por supuesto, respondió. El belga registró cinco paradas solo en la primera mitad y aseguró que el juego estuviera sin goles al descanso.

Courtois siguió actuando después del descanso, negando dos veces al equipo local desde los córners. Pero finalmente fue superado, cuando Alexis Mac Allister remató de cabeza desde un córner. Este es generalmente, por supuesto, el momento en que el Madrid comienza a reaccionar. Y ofrecieron un poco más de lucha. Kylian Mbappé se involucró. Vinicius Jr corrió por la banda. Pero las oportunidades fueron escasas. Lo más cerca que estuvieron fue un disparo de Mbappé que rozó el poste.

Hubo tiempo para algo de drama, sin embargo. Trent Alexander-Arnold regresó de una larga lesión ante sus antiguos fanáticos, y los abucheos se hicieron oír. Pero él, al igual que la mayoría del Madrid, fue mantenido en silencio, y los Blancos se fueron discretamente.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde Anfield...