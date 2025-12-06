Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Real Betis: Ferran Torres, el héroe del hat-trick, se roba el espectáculo y Roony Bardghji aprovecha su oportunidad mientras el equipo de Hansi Flick marca cinco en un partido de infarto

En unos frenéticos primeros 45 minutos, el Betis se puso al frente después de seis minutos cuando Antony, regresando de una suspensión, aprovechó el disparo bloqueado de su compañero Ez Abde para disparar y vencer al portero del Barcelona Joan García. Sin embargo, en una notable remontada, el delantero español Torres anotó dos goles en apenas dos minutos, y los Blaugrana tomaron una ventaja de 2-1 solo siete minutos después.

Aprovechando una rara oportunidad de impresionar desde el inicio, Bardghji le dio al Barcelona una ventaja de dos goles con un brillante disparo con su pie derecho más débil, antes de que Torres completara su hat-trick con un tiro desde fuera del área que se desvió en el central del Betis Marc Bartra.

Mientras el Betis, ubicado en el quinto lugar, avanzaba en las etapas iniciales de la segunda mitad, al Barcelona se le presentó la oportunidad de poner el 5-1 cuando se les otorgó un penalti por una aparente mano. Sin embargo, aunque las repeticiones mostraron que el disparo del extremo Marcus Rashford golpeó el muslo de Bartra antes de tocar su mano, el Árbitro Asistente de Video (VAR) siguió adelante con la controvertida decisión.

Al ejecutar el posterior penal, la superestrella del Barcelona Lamine Yamal tranquilamente envió el balón a las redes para los hombres de Flick. Sin embargo, justo cuando los visitantes parecían estar encaminándose a otra victoria cómoda - después de las recientes victorias sobre el Alavés y el Atlético de Madrid - concedieron dos goles tarde, ya que Diego Llorente del Betis anotó de cabeza, antes de que el delantero Juan Hernández convirtiera un penalti.

La victoria significa que el Barcelona está ahora cuatro puntos por delante del segundo lugar Real, que buscará cerrar la brecha cuando reciban al Celta en el Santiago Bernabéu.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadio La Cartuja...

