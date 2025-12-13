Raphinha scoresGetty Images
Richard Mills

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Osasuna: ¡Raphinha es magia! El extremo brasileño anota un elegante doblete para ampliar la ventaja de los Blaugrana en la cima de La Liga

El doblete de Raphinha llevó al Barcelona a una ventaja de siete puntos en la cima de La Liga con una victoria trabajada por 2-0 sobre Osasuna. El equipo de Hansi Flick fue ineficaz frente al gol durante largos periodos, pero el exestrella del Leeds United surgió en el momento justo cuando su equipo lo necesitaba en la segunda mitad. El resultado amplió la brecha con sus rivales, el Real Madrid, aumentando la presión sobre Xabi Alonso para mantener su puesto.

Barcelona comenzó el partido con un inicio brillante, con Ferran Torres acercándose en dos ocasiones, mientras que a Marcus Rashford se le negó una apelación de penal. En el otro extremo, Ante Budimir hizo trabajar al portero del Barça, Joan Garcia, y el veloz Victor Munoz causó varios problemas a la defensa local. Parecía que los anfitriones habían tomado la delantera en el minuto 24 cuando Ferran Torres cabeceó a puerta un centro preciso de Rashford, solo para que el gol fuera anulado por fuera de juego en la jugada previa desde el córner. 

Torres estuvo a punto de romper el empate con una chilena, mientras que Munoz disparó apenas desviado en un contraataque. Rashford provocó una buena parada del portero Sergio Herrera de un tiro libre, y luego una defensa desesperada negó al jugador de 28 años poco después. Justo cuando parecía que el equipo visitante iba a frustrar a los líderes de la liga, el capitán Raphinha produjo algo de la nada cuando su disparo desde 20 yardas se coló en la esquina en el minuto 70. 

Jorge Herrando metió el balón en la red cinco minutos antes del final, pero el gol fue anulado por una falta sobre el portero Joan Garcia, y poco después, Raphinha remató de volea desde tres yardas para poner fin eficazmente a la resistencia tenaz de Osasuna. Los Blaugrana ahora tienen siete puntos de ventaja, pero el Madrid podría reducir eso a cuatro si vencen al Alavés el domingo por la noche.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...

  • FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Joan García (7/10):

    Tuvo que estar alerta ante los peligros de Budimir y especialmente Munoz, e hizo un buen trabajo en la portería.

    Jules Kounde (6/10):

    No pudo avanzar en el sentido ofensivo tanto como de costumbre ya que la rápida ofensiva de Osasuna fue un desafío.

    Pau Cubarsí (5/10):

    El joven central no tuvo una gran noche. Estuvo descuidado en defensa y le resultó difícil mantener controlado el ataque de Osasuna.

    Gerard Martín (6/10):

    Luchó para manejar al rápido Munoz, pero también mostró buen ritmo al retroceder para despejar el peligro. 

    Alejandro Baldé (6/10):

    Tuvo algunas buenas carreras con Munoz, y a veces salió perdiendo, pero en general tuvo una noche competente. 

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP

    Mediocampo

    Eric García (5/10):

    No aportó mucho al centro del campo del Barcelona en un momento en que necesitaban más creatividad para superar a un equipo visitante obstinado. 

    Pedri (7/10):

    El español trabajó incansablemente y siguió esforzándose para tratar de desbloquear la defensa visitante. Consiguió una asistencia y es una gran fuerza para el Barça.

    Raphinha (8/10):

    El brasileño no estuvo en su mejor momento en general, pero marcó su primer gol de manera brillante. Luego estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado para su segundo.

  • FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Aunque el adolescente fue una amenaza, Abel Bretones de Osasuna hizo un trabajo decente contra el extremo español. Aun así mostró algunos bonitos momentos de habilidad.

    Ferran Torres (6/10):

    Tuvo mala suerte al ver anulado un excelente cabezazo, pero aparte de eso, debería haber marcado un par.

    Marcus Rashford (7/10):

    Continúa ganándose su lugar en el XI titular del Barcelona, con su habilidad y capacidad de cruce como un verdadero beneficio. Después de un primer tiempo animado, no estuvo tan bien en el segundo, sin embargo.

  • FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Fermín López (7/10):

    El mediocampista ofensivo se vio afilado desde el banquillo.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Estaba a punto de entrar para inclinar la balanza a favor del Barça, pero Raphinha lo hizo, así que su impacto realmente no fue necesario o sentido.

    Marc Casadó (N/A):

    Demasiado poco tiempo para tener un impacto.

    Andreas Christensen (N/A):

    Entró con pocos minutos restantes.

    Roony Bardghji (N/A):

    Apenas tocó el balón cuando entró.

    Hansi Flick (7/10):

    Su equipo creó una gran cantidad de ocasiones y tuvo la mayor parte de la posesión, pero no fueron clínicos frente al gol durante la mayor parte del partido. Estará agradecido de tener de vuelta a Raphinha en forma, ya que resistió ir al banquillo durante mucho tiempo.

0