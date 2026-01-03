Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Espanyol: ¡Dani Olmo y Robert Lewandowski al rescate! Los super-suplentes golpean tarde para sellar la victoria en el derbi mientras Joan García regresa para atormentar a su antiguo club

La mejor oportunidad en las frenéticas etapas iniciales fue para los anfitriones cuando Roberto Fernández rompió la línea alta del Barça, pero su disparo fue demasiado cerca de Joan García, quien desvió el balón y, en escenas cómicas, el portero luego empujó a Gerard Martin al suelo para bloquear un tiro del veloz Pere Milla. Pero el momento destacado del primer tiempo fue una salvada de clase mundial de García, quien de alguna manera desvió un cabezazo de Fernandez por encima del travesaño cuando parecía dirigirse a la esquina superior.

Marcus Rashford soportó una noche desastrosa, luchando con su primer toque y pases mal colocados, luciendo muy fuera de ritmo en un partido jugado a un ritmo increíble y no fue sorpresa verlo reemplazado en el medio tiempo por Hansi Flick.

Y Flick luego hizo cambios drásticos que decidieron el juego. El entrenador del Barça trajo a Lewandowski, Olmo y Fermín López, y los tres fueron vitales para asegurar los tres puntos. López preparó a Olmo para un delicioso disparo que se curvó hacia la esquina superior derecha de la red con cuatro minutos restantes y Lewandowski selló la victoria momentos después con un sutil acabado para extender la ventaja del Barca en la parte superior de la tabla.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadio RCDE...