Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Elche: ¡Marcus Rashford, firma ese contrato! El cedido del Manchester United marca de nuevo mientras Lamine Yamal supera el desamor con Nicki Nicole con un gol crucial

Los anfitriones tomaron la delantera en el noveno minuto cuando Alejandro Balde interceptó un pase errante, antes de preparar a Yamal, quien curvó un excelente remate a 10 yardas de distancia. Fue 2-0 tres minutos después cuando Torres aprovechó el pase perfecto de Fermin Lopez mientras el Barca anotaba con ambos de sus tiros a puerta.

Elche, que dependía del arquero cedido por el Barca, Iñaki Peña, para mantenerse en el partido, redujo su desventaja en el minuto 42 cuando Rafa Mir lanzó un delicioso disparo al rincón. Mir luego lanzó un excelente esfuerzo contra el travesaño a principios de la segunda mitad mientras los Blaugrana mantenían una ventaja escasa.

Pero Rashford, quien quiere convertir su préstamo en un movimiento permanente, calmó los nervios del Barcelona cuando disparó un tiro que entró tras rebotar en el travesaño poco después de la hora de juego para su segundo gol en La Liga. El resultado vio al conjunto catalán recortar la ventaja del líder de la tabla, el Real Madrid, a cinco puntos después de 11 partidos.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadi Olímpic Lluís Companys...