Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Eintracht Frankfurt: ¡Jules Koundé al rescate! Héroe inesperado asegura una gran victoria en la Champions League mientras el super-suplente Marcus Rashford impulsa la remontada

El Barcelona ha tomado la costumbre de conceder el primer gol esta temporada y lo volvió a hacer en el Camp Nou a mitad del primer tiempo. Nathaniel Brown lanzó un excelente pase por encima de la defensa del Barça para encontrar a Knauff corriendo hacia el gol. El extremo logró deshacerse de Alejandro Balde y disparar por encima de Joan García en la portería del Barcelona para dar al Eintracht Frankfurt una ventaja sorprendente.

El equipo de Hansi Flick disfrutó de mucha posesión después del gol, pero lucharon por crear oportunidades claras, lo que no fue una sorpresa al ver que el técnico alemán ajustó su equipo en el descanso del medio tiempo. El ineficaz Fermin López fue reemplazado por Rashford mientras Flick buscaba más filo y amenaza en ataque.

El internacional inglés tuvo un impacto instantáneo después de ser jugado por Pedri por la izquierda. Rashford pudo haber ido a por el gol pero pasó el balón a Raphinha, quien solo pudo disparar descontroladamente sobre el larguero. Minutos después, realmente se sintió el impacto de Rashford para Frankfurt. El profundo centro desde la izquierda del cedido del Manchester United fue cabeceado por Kounde para hacer el 1-1.

Kounde pudo haber sido un goleador inesperado para el Barcelona, pero el internacional francés estaba celebrando de nuevo solo tres minutos después. Esta vez fue Yamal quien envió un centro desde el fondo para que Kounde adelantara al Barcelona. Los goles parecieron agotar la creencia del Frankfurt mientras el Barcelona dominaba el partido y aseguraba la victoria que mantiene vivas sus esperanzas de clasificación automática del grupo.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...

