Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Atlético de Madrid: ¡Se salvan los colores de Robert Lewandowski! Dani Olmo y Ferran Torres anotan después del penalti fallado por la estrella polaca, mientras Pedri y Lamine Yamal brillan

El Barcelona venció al Atlético de Madrid 3-1 en el Camp Nou el martes por la noche, remontando el marcador y superando un penalti fallado por Robert Lewandowski, para conseguir tres puntos vitales. Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres anotaron, después de que Alex Baena diera una ventaja temprana al Atlético.

Atleti tenía la ventaja en los primeros 20 minutos, cuando Baena rompió brillantemente el fuera de juego y tranquilamente superó a Joan García en la portería. 

Pero el Barça empató rápidamente, ya que Raphinha recibió un excelente pase de Pedri para superar a Jan Oblak y rematar.

En el minuto 38, el Barca tuvo la oportunidad de tomar la delantera antes del descanso, ya que se concedió un penalti tras una falta sobre Olmo en el área, pero Lewandowski lanzó el tiro por encima del travesaño en un fallo increíble desde los 12 metros.

Después de la hora, en la segunda mitad, Olmo lo hizo por sí mismo, concluyendo una brillante jugada de equipo con un excelente remate desde el borde del área. Al momento de disparar, parecía caer mal sobre su hombro, pero el remate fue notable. 

Y en tiempo de descuento, el suplente Ferran selló la victoria con un inteligente remate a corta distancia tras el centro de Alejandro Balde.

    Portero y Defensa

    Joan García (6/10):

    No hizo nada para detener a Baena. No fue realmente puesto a prueba después de eso. 

    Jules Koundé (6/10):

    Fuera de posición para el primer gol, pero se recuperó bien para desempeñar un papel clave tanto en la construcción del juego como en preservar la ventaja de su equipo. 

    Pau Cubarsí (6/10):

    No pudo hacer nada para ayudar a sus compañeros caídos en el primer gol. Manejó bien el balón y se enfrentó a la presión del Atlético.

    Gerard Martín (5/10):

    Perdió a Baena cuando pasó y anotó, pero se debe a las tácticas de Flick. Fue amonestado por una terrible entrada de recuperación que pudo haber sido roja, ya que nuevamente fue expuesto por la línea alta. Fue creciendo en el partido, pero fue afortunado de jugar 90 minutos.

    Alejandro Baldé (6/10):

    Tuvo algunas dificultades durante la primera mitad, pero fue mejorando en el partido y dio la asistencia a Ferran en el tiempo de descuento.

    Mediocampo

    Pedri (9/10):

    Pase soberbio para que Raphinha definiera. Apenas pierde el balón y creó tres oportunidades por sí mismo. Uno de los mejores centrocampistas del mundo, demostrándolo una vez más. 

    Eric García (7/10):

    Puede ser superado a veces debido a la altura de la línea defensiva del Barça, pero se involucró bien y cuidó bien del balón. 

    Dani Olmo (9/10):

    Ganó el penalti con un dribbling inteligente, pero tuvo que ver a Lewandowski fallarlo. Marcó brillantemente pero se lesionó en el proceso y fue sustituido. Una actuación brillantemente dinámica.

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Ganó más duelos que nadie y completó más regates que nadie. Es especial, aunque no logró dar el toque final a una actuación que lo merecía. 

    Robert Lewandowski (5/10):

    Un fallo verdaderamente espantoso desde los 12 metros. Rápidamente se ató los cordones de sus botas, pero no hay excusa para un penalti tan pobre. Impresionantemente negado por Oblak minutos después. Sustituido en la segunda mitad por Rashford. No fue su noche. 

    Raphinha (8/10):

    Disparó un esfuerzo por encima del travesaño al principio. Recibió el pase de Pedri en su paso y terminó excelentemente. Siempre una amenaza pero falló una gran oportunidad cuando estaba uno a uno, la única mancha en su actuación. 

    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (X/10):

    Entró por Olmo tras su lesión. Lo culminó con un buen remate en el tiempo de descuento.

    Marcus Rashford (6/10):

    Sustituyó a Lewandowski. Tuvo una oportunidad para disparar pero la lanzó lejos. Siempre dispuesto a correr.

    Dro Fernandez (N/A):

    Reemplazó a Pedri. 

    Marc Casado (N/A)

    Entró por Raphinha.

    Hansi Flick (6/10):

    La línea alta sigue causando problemas, pero el Barcelona finalmente hizo el trabajo y se llevó los tres puntos de lo que parecía ser un posible tropiezo. Trabajo hecho.

