Aprobados, suspensos, calificaciones y notas de los jugadores del Manchester City contra Nottingham Forest: ¡Rayan Cherki lo hace de nuevo! El atrevido francés rescata una victoria vital para el equipo de Pep Guardiola con un gol ganador en los últimos minutos y una asistencia

El gol de Reijnders llegó al comienzo de la segunda mitad tras un primer periodo equilibrado que careció de acción frente a la portería. Y condujo a una serie de oportunidades para ambos equipos. Cherki casi duplicó la ventaja, pero fue frustrado por una brillante parada de John Victor en la portería de Forest, quien también negó a Phil Foden.

Pero Forest encontró su camino de regreso al partido con un impresionante contraataque que los llevó a abrirse paso entre los visitantes, y Omari Hutchinson finalizó un pase magistral de Igor Jesus.

El partido se asemejó a un juego de baloncesto en la última media hora, pero el City logró su octava victoria consecutiva en todas las competiciones gracias a Cherki, quien parece ser una verdadera ganga por solo £34 millones.

GOAL califica a los jugadores del Man City desde el City Ground...