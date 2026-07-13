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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonas Rütten

Traducido por

«¡Apareció de la nada!» Michael Olise sorprende a un exjugador de la selección

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Francia
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M. Olise

Pocos se sorprenden de que Michael Olise sea una de las figuras más destacadas de la potente selección francesa en este Mundial. Julien Escudé parece ser la excepción.

En una entrevista con el diario deportivo español «as», Escudé, con 13 partidos con Francia, afirma: «Surgió de la nada. Francia lo seguía, pero aún nos sorprende, pues nació y se crió en Inglaterra, fuera del sistema de canteras francés».

  • Sus palabras sorprenden, pues, aunque nació en Londres, Olise pasó por todas las categorías inferiores de la «Equipe Tricolore». Sin embargo, no debutó hasta septiembre de 2024, con 24 años, tras fichar por el Bayern procedente del Crystal Palace y ganar la plata con Francia sub-23 en los Juegos Olímpicos.

    Su entrenador, Thierry Henry, ya intuía su talento. «En los entrenamientos hacía cosas que te obligaban a contenerte para no exclamar “¡guau!”. Le dije a mi asistente: “¿Has visto lo que acaba de hacer?”. Olise está en otro planeta», comentó Henry en Fox.

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    Henry: «Michael Olise es el jugador más importante» para Francia

    Aunque Kylian Mbappé siempre será el «MVP» de la Equipe Tricolore, «porque Kylian consigue unas cifras que nadie alcanza», «el jugador más importante es Michael Olise», afirmó Henry con rotundidad. La superestrella del FC Bayern es «un fenómeno», sobre todo en la posición en la que Didier Deschamps le ha permitido jugar desde la segunda parte del primer partido de la fase de grupos contra Senegal. 

    A diferencia del Bayern, en la selección juega de 10 detrás de Mbappé y ya suma cinco asistencias en seis partidos. «Ve cosas que los demás no ven, con total precisión y rapidez. ¡Menudo jugador!», afirmó Henry, quien destacó que Olise tampoco escatima esfuerzos en defensa. «Lo que hace sin el balón es incomparable. Normalmente, los jugadores con tanta habilidad técnica se olvidan de sus obligaciones defensivas. Él no».

    En la misma línea se expresó Escudé, quien sigue sorprendido por Olise: «En Francia se ha hablado mucho del posible vacío entre el ataque y la defensa, de que el equipo se divide en dos partes. Pero el esfuerzo de Ousmane Dembélé y Olise, que ayudan sin descanso a recuperar la posesión del balón, también beneficia a la defensa».

    Tras su nueva y convincente actuación en los cuartos de final contra Marruecos (2-0), Olise se enfrentará ahora con Francia a España en la semifinal del Mundial, el martes por la noche (21:00 h CET).

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