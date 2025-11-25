Antony se disculpa con los aficionados del Real Betis por la tarjeta roja tras una patada fallida que dejó a un rival retorciéndose de dolor
Antony ve la roja tras revisión del VAR
Al principio, a Antony solo se le mostró una tarjeta amarilla por el incidente en el que su pie golpeó al defensor del Girona Joel Roca. El brasileño fue culpable de un intento quizás innecesariamente audaz de devolver un balón que botaba al área de peligro mientras el Real Betis buscaba un gol ganador en el tiempo de descuento. Pero en lugar de reciclar la oportunidad para su equipo, Antony llegó tarde al balón después de que Roca lo despejara primero de cabeza. El impulso de su bota oscilante golpeó al defensor de lleno en la cara y lo dejó retorciéndose en el suelo de dolor.
El incidente fue señalado por el VAR y, tras consultar el monitor al borde del campo, el árbitro Iosu Galech Apezteguia decidió cambiar la tarjeta amarilla original por una roja directa.
Antony 'lo siento' por la expulsión
Tras acudir a las redes sociales después del partido, Antony ofreció sus sinceras disculpas a los aficionados del Betis.
"Muy triste por la tarjeta roja. Todo lo que quería era ayudar a mi equipo a ganar," dijo, esperando justificar lo que fue claramente un error descuidado, en lugar de un intento deliberado de lesionar a un oponente. "Un movimiento completamente involuntario ... disculpas a todos los aficionados que siempre me han apoyado."
Antony ha 'madurado significativamente'
El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha visto un crecimiento considerable en Antony, quien rechazó al Bayern Múnich en verano para volver a Los Verdiblancos, desde que llegó en calidad de préstamo del Manchester United el pasado enero. Su rendimiento en la segunda mitad de la temporada pasada fue suficiente para que el Betis reorganizara sus finanzas para facilitar un traspaso permanente y Pellegrini comentó en septiembre lo contento que está con los resultados.
"Ha madurado significativamente, está trabajando muy duro en los partidos, con y sin el balón, con carreras de 40 metros, cambios en el frente, entrando al área, trabajando en la recuperación," dijo en ese momento el exentrenador del Manchester City y del West Ham. "Y eso es lo que le ha ayudado a compensar parte de esa falta de precisión.
"Hablé con él antes de que viniera al Betis. Me dijo que no jugaba porque no estaba contento, pero también tenía muchas quejas sobre lo que había hecho. Quería venganza, y aquí en el Betis, creo que la tuvo, y lo hizo de la manera que sabemos que puede hacerlo, porque no es fácil para ti jugar como un jugador de 100 millones. Y Antony es un jugador muy bueno. Estoy absolutamente seguro de que este es un gran momento para él aquí en el Betis para ayudar a mejorar su carrera."
La suspensión de Antony, un golpe para el Real Betis
El resultado del Girona fue una oportunidad perdida para el Real Betis, que está en quinta posición, con dos puntos dejados ante un equipo en la zona de descenso, haciendo que la brecha entre ellos y los cuatro primeros de La Liga crezca. En busca de la clasificación para la Liga de Campeones por primera vez desde que compitieron en la fase de grupos de 2005-06, la distancia con el Atlético de Madrid en cuarto lugar es ahora considerable, siete puntos.
Pero aunque la tarjeta roja no afectará la disponibilidad de Antony para el encuentro de esta semana en la Europa League contra el Utrecht de Países Bajos, que es un partido que el Betis, que está en novena posición, debe ganar contra uno de los equipos más débiles de la competición para aumentar sus posibilidades de terminar entre los ocho primeros y pasar automáticamente a octavos de final, tendrá que cumplir una sanción doméstica.
La suspensión estándar por una tarjeta roja directa en La Liga comienza con solo un partido, pero puede extenderse a tres dependiendo de la gravedad del incidente. Esto descarta a Antony al menos del gran derbi de la ciudad el domingo contra el Sevilla, que está luchando en mitad de la tabla pero se espera que rompa con el rendimiento habitual.