Getty Images Sport
Antony se muestra feliz en el Real Betis y Manuel Pellegrini confía en su progreso tras volver del Manchester United
El regreso de Antony al Betis
Antony completó oficialmente su traspaso del Manchester United al Real Betis por 25 millones de euros durante la ventana de verano, firmando un contrato por cinco años. El extremo de 25 años había brillado durante su cesión la temporada pasada, sumando nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos, y ayudando al equipo de Pellegrini a asegurar la clasificación a la Europa League. Tras semanas de negociaciones sobre salarios y cláusulas, el Betis cerró finalmente el acuerdo en el último día del mercado de transferencias.
- Getty Images Sport
Pellegrini confía en que el brasileño recuperará su nivel
El entrenador de los Verdiblancos ha pedido paciencia mientras Antony recupera su mejor nivel tras unos meses irregulares. Pellegrini afirmó: “No tengo ninguna preocupación por él; no ha jugado ni entrenado durante mucho tiempo. Mejorará a medida que avancen los partidos. Él es consciente de la importancia de mejorar y estamos muy contentos con él en todos los sentidos.”
De las dificultades en Old Trafford al renacer en España
El brasileño llegó a los Red Devils desde el Ajax en 2022 por 95 millones de euros, pero no logró justificar su elevado coste, mostrando solo destellos de brillantez en la Premier League. Su rendimiento repuntó en el Betis, donde Pellegrini le dio libertad para expresarse en ataque, y su fichaje definitivo ha sido celebrado como un auténtico golpe maestro para el club sevillano.
- (C)Getty Images
¿Qué sigue para Antony y el Betis?
Antony ha disputado hasta ahora dos partidos esta temporada sin marcar ni asistir, mientras que el Betis solo ha conseguido dos victorias en sus primeros seis encuentros de LaLiga. Ahora se avecina el duelo de la Europa League contra el Nottingham Forest, donde el brasileño buscará abrir su cuenta y cambiar el rumbo del incierto inicio del club.
Anuncios