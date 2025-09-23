Antony se muestra feliz en el Real Betis y Manuel Pellegrini confía en su progreso tras volver del Manchester United

Antony completó oficialmente su traspaso del Manchester United al Real Betis por 25 millones de euros durante la ventana de verano, firmando un contrato por cinco años. El extremo de 25 años había brillado durante su cesión la temporada pasada, sumando nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos, y ayudando al equipo de Pellegrini a asegurar la clasificación a la Europa League. Tras semanas de negociaciones sobre salarios y cláusulas, el Betis cerró finalmente el acuerdo en el último día del mercado de transferencias.