¿Antonio Rudiger de regreso al Chelsea? ¡La estrella del Real Madrid está considerando regresar a la Premier League pero podría unirse a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita!
Las negociaciones de contrato entre Rüdiger y Madrid están pausadas
Marca informó en noviembre que Rudiger y el Madrid habían iniciado conversaciones preliminares sobre una renovación de contrato, pero las conversaciones ahora se han pausado. El actual contrato del jugador de 32 años en el Santiago Bernabéu expira al final de la temporada y, según se informa, las conversaciones iniciales entre el club y los representantes del jugador comenzaron hace varios meses, con cifras financieras ya sobre la mesa y un deseo mutuo de llegar a un acuerdo.
Sin embargo, estas negociaciones se pospusieron posteriormente de forma mutua tras la lesión muscular que el internacional alemán sufrió a finales de septiembre. La decisión de detener las negociaciones se tomó de común acuerdo, tanto el jugador como el club sintieron que no era el momento adecuado para finalizar las cifras mientras Rudiger se enfoca en su recuperación.
Rüdiger podría regresar al Chelsea
Rudiger, quien pasó cinco años en el Chelsea y ganó varios galardones, incluido un título de la Liga de Campeones, dejó Stamford Bridge por el Real Madrid en 2022. Sin embargo, el defensor alemán podría considerar regresar a su antiguo club, ya que los Blues han mostrado interés en traer de vuelta al defensor estrella el próximo verano, según Diario AS.
El informe añade que los actuales campeones de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain, también están interesados en fichar al experimentado central, mientras que el Galatasaray también está atento a la situación de Rudiger en el Madrid.
Aparte de las ofertas de Europa, Rudiger también es buscado en Arabia Saudita, ya que los gigantes de la Saudi Pro League Al-Nassr y Al-Hilal están planeando movimientos para llevar al defensor alemán a Oriente Medio el próximo año.
Alonso en contra de retener a Rudiger
En octubre, BILD informó que el jefe de Madrid, Xabi Alonso, no está convencido por las habilidades de Rüdiger, con el entrenador principal creyendo que el internacional alemán se ha vuelto extremadamente propenso a las lesiones e inconsistente en los últimos años. Además, el nuevo fichaje del verano Dean Huijsen ya ha asegurado su lugar en el XI titular de Madrid tras algunas actuaciones sólidas. Desde el comienzo de la temporada 2025-26, ha sido la asociación de Huijsen con Eder Militao la que ha dado la mayor sensación de calma y autoridad en la defensa de Los Blancos, aunque el brasileño ha sufrido una nueva lesión muscular.
Es poco probable que el Madrid firme dos opciones defensivas.
A pesar de que el futuro de Rüdiger sigue siendo incierto, AS informa que Madrid ya no está interesado en fichar a dos opciones defensivas, Ibrahima Konate del Liverpool y Dayot Upamecano del Bayern Múnich. La pareja de centrales franceses, Konate y Upamecano, han visto su futuro en Liverpool y Bayern, respectivamente, ponerse en duda a medida que los dos entran en los últimos seis meses de sus contratos respectivos.
Informes anteriores indicaron que el Real había renunciado a Konate tras su reciente bajón en el rendimiento en Anfield. Aunque los defensas aún podrían mudarse el próximo verano, no parece que sea al Bernabéu.
El equipo de Alonso volverá a la acción después de la breve pausa de invierno el 4 de enero, cuando se enfrenten al Real Betis en casa en La Liga.
