AFP
Antonio Conte en el ojo del huracán por supuesta retención de jugadores del Napoli
Agente critica a Conte
Mario Guiffredi hizo declaraciones explosivas en una entrevista con Calcio Napoli 24. El agente representa a varios jugadores del Napoli, incluidos los jóvenes Luca Marianucci y Giuseppe Ambrosino, así como al de 23 años Antonio Vergara, además del capitán Giovanni Di Lorenzo y el habitual titular Matteo Politano.
Politano es uno de los experimentados que han sido marginados por lesiones en el equipo de Conte. Nombres de alto perfil como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa, Alex Meret y Billy Gilmour han sufrido largos periodos fuera de los campos, afectando tanto la campaña europea del Napoli como la defensa del Scudetto. Il Partenopei están al borde de clasificar para los playoffs de la Champions League, ocupando actualmente el puesto 23 antes de los partidos de esta noche, y a seis puntos del Inter en la cima de la Serie A.
A pesar de esta mini-crisis, según Guiffredi, Conte no ha logrado gestionar eficazmente su plantilla. Solo Antonio Vergara ha tenido tiempo de juego significativo en ausencia de los jugadores más establecidos. Vergara ha sido titular en los dos últimos encuentros, incluido el empate frente al Copenhague. Por su parte, el defensor central de 21 años, Luca Marianucci, apenas ha disputado dos partidos esta temporada, mientras que el delantero Ambrosino ha participado en cinco encuentros.
- Getty Images Sport
Conte toma decisiones “increíblemente ridículas”
Guiffredi aprovechó su entrevista para arremeter contra Conte, señalando que otros entrenadores de la Serie A están dando oportunidades reales a sus jóvenes.
“No me voy a dejar engañar por él. Es simplemente ridículamente chocante. Si Conte carece de valor para usar a los jugadores jóvenes, ese no es mi problema”, dijo. “Allegri juega con Bartesaghi, que estaba en el Sub-23 del Milan que descendió. Bernasconi jugó en el Sub-23 del Atalanta y ahora comienza con ambos, Juric y Palladino, como entrenadores. Francesco Pio Esposito juega regularmente en el Inter, y Gasperini eligió a un jugador nacido en 2009, Arena, que hace un año estaba en la Serie C.”
“Conte tiene que decidir si Marianucci y Ambrosino son jugadores del Napoli. Si lo son, debe tener el coraje de utilizarlos de verdad. ¡No significa unos minutos cada diez años! Si no, que digan que no pertenecen al Napoli y que busquen demostrarlo en otro lugar. No puede seguir manteniéndolos como rehenes. Teníamos acuerdos en marcha con Cremonese y Venezia, pero en el último mes se negó a dejarlos ir. Si los retiene y luego no les da ni un minuto en el campo, ¿para qué están aquí?”
El agente también explicó que Vergara había despertado interés de otros clubes italianos antes de abrirse paso en el primer equipo: “Varios clubes de la Serie A lo querían, pero tuvo la suerte de que se lesionaran otros jugadores en su posición, y así se le dio la oportunidad de jugar. La única manera de saber si estos jugadores son aptos para el Napoli es dejándolos jugar. Nadie hace carrera sentado en el banco, y no voy a permitir que me tomen el pelo.”
¿Quiénes son los jóvenes del Napoli?
El mediocampista Antonio Vergara ha formado parte del Napoli desde los 11 años. Tras progresar en las categorías inferiores, tuvo un período de préstamo con Pro Vercelli en la Serie C durante la temporada 2022-23. Posteriormente, pasó dos temporadas cedido en Reggiana, en la Serie B, aunque su desarrollo se vio frenado por una lesión de rodilla. Vergara debutó con Il Partenopei a principios de esta temporada.
Giuseppe Ambrosino, de 22 años, también surgió de la academia del club, uniéndose al Napoli en 2013. Después de varios préstamos en Como, Cittadella, Catanzaro y Frosinone, el delantero debutó con el equipo de su infancia a inicios de esta temporada.
Luca Marianucci, de 21 años, puede jugar tanto como defensa central como lateral derecho. Llegó al Napoli desde el Empoli al final de la temporada pasada y disputó 18 partidos en la Serie A durante su primera campaña con el club.
- AFP
¿Es esto un problema para Conte?
Los comentarios de Giuffredi no son simples molestias que Conte pueda ignorar. Con varios de sus representados en el plantel, incluido el capitán, el agente podría estar reflejando el descontento de sus jugadores más que sus propias opiniones. Tras el último resultado decepcionante del Napoli en Europa, estas declaraciones podrían convertirse en un verdadero problema para Conte mientras intenta mantener la estabilidad del equipo.
Anuncios