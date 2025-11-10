'No estoy haciendo un buen trabajo' - Antonio Conte insinúa su salida del Napoli tras notar 'falta de deseo de luchar' en Scott McTominay y compañía

Conte no se anduvo con rodeos tras la decepcionante derrota 2-0 del Napoli ante el Bologna el domingo. Los goles de Thijs Dallinga y Jhon Lucumí sellaron la victoria para el Bologna en el Stadio Renato Dall’Ara, hundiendo aún más al Napoli en la tabla de la Serie A.

En declaraciones a DAZN y en la conferencia de prensa posterior al partido, Conte manifestó su profunda preocupación por la falta de energía y compromiso del equipo.

“Necesitábamos más intensidad en todos los aspectos. Lo decepcionante es que ellos mostraron más positividad y deseo que nosotros”, señaló Conte, refiriéndose al desempeño del Bologna. “Esto debería hacernos reflexionar. Es la quinta derrota que sufrimos en lo que va del año. Significa que necesitamos pensar y actuar, algo que ya hemos empezado. Ellos jugaron el jueves y aún así parecían más agresivos; nosotros intentamos cumplir nuestra tarea hasta que el partido estuvo igualado, pero no fue suficiente.”