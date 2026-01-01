Yorke es, sin embargo, de la opinión de que United debería hacer todo lo posible para traer otro emocionante extremo a Old Trafford. El ganador del triplete en 1999 ha dicho a PokerScout: “Antoine Semenyo es probablemente uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador, en la Premier League en este momento en términos de lo que está haciendo, y teniendo en cuenta el equipo para el que realmente juega.

“Si fuera a jugar con mejores equipos, mejores jugadores, su potencial sería enorme. Hay una razón por la que todos los equipos grandes están interesados, por su consistencia y lo que ha estado haciendo.

“Para el Manchester United, haría que los aficionados se levantaran de sus asientos, creo que es un jugador excepcional. ¿Va a encajar allí? ¿Qué va a aportar al equipo del United? Creo que podría llevar el balón arriba en el campo, para aliviar a los defensores.

“Creo que sería un movimiento significativo desde el punto de vista del entrenador. A lo largo de los años, cuando el United siempre ha jugado, han tenido jugadores que llevan el balón alto en el campo, lo que alivia a los defensores, Semenyo puede hacer eso.

“Ha sido clave para el éxito del United a lo largo de los años. Andrei Kanchelskis, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Antonio Valencia, ese tipo de jugadores siempre consiguen el balón, lo llevan muy alto y profundamente en el campo rival. Eso es lo que aportaría además de goles y su creatividad. Creo que será un jugador excepcional, pero no como carrilero.

“Dónde Ruben Amorim quiere que juegue tendrá un gran impacto en su decisión. Si yo fuera él. No voy a jugar como carrilero, quitando mi habilidad para crear. Sugeriría una conversación inicial, pero ciertamente es un jugador que no solo United, sino City y todos los demás querrían tener en su equipo en este momento.”

