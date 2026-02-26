Getty Images Sport
Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid, ya que el delantero francés está a punto de fichar por el Orlando City antes de que se cierre el mercado de la MLS
Griezmann se acerca a un sorprendente traspaso a la MLS a mitad de temporada
Según se informa, Griezmann está a punto de poner fin a su legendaria carrera en el Atlético para hacer realidad por fin su sueño de jugar en la Major League Soccer. El ganador de la Copa del Mundo está cada vez más cerca de un sensacional traspaso al Orlando City, y se espera que el acuerdo se cierre antes de que se cierre el plazo de inscripción de la MLS, según Cadena SER. A pesar de ser una figura clave para Diego Simeone esta temporada, el jugador de 34 años parece dispuesto a cambiar el Metropolitano por el sol de Florida.
Se ha informado de que las negociaciones se han acelerado significativamente en los últimos días. Aunque el interés de Griezmann por Estados Unidos nunca ha sido un secreto, el momento del traspaso ha sorprendido a muchos, dados los compromisos actuales del Atlético en la Liga de Campeones y en las competiciones nacionales. Sin embargo, el atractivo del proyecto estadounidense parece haber superado finalmente el deseo de terminar la campaña europea.
La información privilegiada sobre la salida de Griezmann
A pesar de lo avanzado de las negociaciones, la despedida de Griezmann se ha planificado cuidadosamente para que sea poética. Se espera que el francés dispute tres partidos más con Los Rojiblancos antes de cruzar el Atlántico. El calendario incluye un desplazamiento para enfrentarse al Oviedo y la decisiva vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. Su última aparición está prevista para el 7 de marzo en el Metropolitano contra la Real Sociedad, el club donde comenzó su andadura profesional, lo que supondrá el cierre de un círculo en su carrera en España.
El Orlando City ha sido implacable en su intento por ficharlo, y su director deportivo, Ricardo Pereira, ha viajado varias veces a España para ultimar los detalles. Aunque el Inter Miami también se había interesado por el delantero, su incapacidad para liberar una plaza de jugador franquicia abrió la puerta a los Lions. La complejidad del acuerdo sigue siendo alta debido a que el Atlético se encuentra en plena lucha por la Champions League y la copa nacional, pero el impulso sugiere que se está llegando a un acuerdo para satisfacer los objetivos personales del jugador.
Simeone da su bendición al traspaso.
Diego Simeone, artífice de los mayores éxitos de Griezmann en Madrid, ha adoptado una postura filosófica ante la posible salida. Tras el reciente éxito europeo, se le preguntó directamente al técnico argentino sobre los rumores que lo vinculan con el Orlando City. En lugar de bloquear el traspaso, Simeone le dio su bendición con gran emotividad, afirmando: «Espero que elija lo que sea mejor para él y lo que realmente quiera, se merece tener lo que desea». Este tono reflexivo sugiere que el club está dispuesto a respetar los deseos de su mayor icono moderno.
El técnico del Atlético nunca ha ocultado su admiración por la evolución del francés, y anteriormente había señalado: «Estoy agradecido a Antoine y a su etapa en el Atlético de Madrid. Ha marcado 200 goles, lo cual es una locura. Recuerdo cuando llegó. Era un extremo izquierdo bajito y le invitamos a jugar de uno contra uno y como centrocampista ofensivo, y creció hasta convertirse en campeón del mundo. Siempre ha sido un modelo a seguir por su esfuerzo y su trabajo, y hoy ha recibido el agradecimiento que se merece. Le estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos da y nos seguirá dando, porque el talento no tiene edad».
Por qué Orlando City es el destino elegido
Según las últimas informaciones, la franquicia con sede en Florida lleva semanas presionando para acelerar el fichaje del francés. Griezmann ha hablado a menudo de su amor por la cultura estadounidense, concretamente de su pasión por la NBA y la NFL, y ha pasado frecuentemente sus vacaciones en Estados Unidos. Aunque otros pesos pesados de la MLS, como el Inter Miami o el Los Angeles FC, se han interesado por él en el pasado, el Orlando City ha conseguido situarse a la cabeza de la cola ofreciéndole un papel protagonista en su proyecto.
Para el Madrid, perder a su talismán a mitad de temporada supone un duro golpe para la configuración táctica de Simeone. Griezmann ha sido posiblemente el jugador más regular del equipo esta temporada, desafiando las expectativas de un papel menos relevante. Sin embargo, parece que el club está dispuesto a respetar los deseos de un jugador que ha dado sus mejores años al escudo. A medida que se acerca el cierre del mercado de la MLS, el mundo del fútbol espera ahora la confirmación oficial de lo que sería una de las salidas más sonadas a mitad de temporada en los últimos años.
