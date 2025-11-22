Anthony Joshua ofrece un consejo directo a Jude Bellingham tras ataque mediático al astro de Inglaterra

Más tarde, Tuchel se disculpó por los comentarios que hizo, pero también subrayó la necesidad de que Bellingham "canalice" su "fuego" competitivo hacia los oponentes, no hacia los oficiales o compañeros de equipo. Esto fue seguido por la omisión destacada del atacante del Real Madrid de la convocatoria de Inglaterra en octubre, con Tuchel enfatizando "la cohesión del equipo" sobre el talento individual, afirmando que "los equipos ganan trofeos", y esto también se estableció en el contexto de que él se recuperaba de una lesión en el hombro.

El último incidente ocurrió durante el reciente partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Albania, donde Bellingham, quien fue votado como Jugador del Partido, se mostró visiblemente frustrado al ser sustituido en el minuto 84, poco después del gol de Harry Kane. Tuchel abordó la reacción, reiterando que "el comportamiento es clave" y los jugadores deben "aceptar" sus decisiones por el bien del equipo, especialmente dado que Bellingham tenía una tarjeta amarilla y corría el riesgo de suspensión para un juego futuro.

