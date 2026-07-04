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«Angibol»: la filosofía de Posticoglu que acercó a Guardiola y Flick y que preocupa a Ronaldo

FEATURES
A. Postecoglou
C. Ronaldo
N. Alaqidi
P. Guardiola
H. Flick
Al Nasr FC
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El entrenador australiano dirigirá al Al-Nasr la próxima temporada

La afición del Al-Nasr conocerá una filosofía futbolística nueva la próxima temporada, tras el nombramiento del australiano Ange Postecoglou como director técnico.

El club lo presentó ayer viernes como reemplazo de Jorge Jesus, con un contrato de dos temporadas hasta 2028.

  • Angibol... una filosofía que le encanta a Jesús

    El nuevo entrenador del Al-Nasr tiene una filosofía propia, conocida como «Angibol» o «el fútbol de Angi», similar a la de Jorge Jesus, aunque con diferencias.

    El término nació durante su etapa en el Celtic (2021-2023), cuando forjó su estilo y guió al equipo hacia cinco títulos en dos temporadas, antes de fichar por el Tottenham.

    Le gusta dominar cada partido, gane, empate o pierda, con plantilla completa o con bajas, y usa todos los recursos para lograrlo.

    Su rasgo más visible es la construcción del juego: inicia las jugadas desde el centro del campo, no desde las bandas.

    Para lograrlo, concentra a seis futbolistas en el centro del campo y genera densidad en esa zona.

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  • Una oportunidad de oro para Al-Aqidi

    El primero de los seis elementos es el portero, clave para Posticoglou en la construcción del juego.

    Esto beneficia al portero saudí Nawaf Al-Aqidi, quien perdió la titularidad la temporada pasada tras fallos contra Al-Qadisiyah y Al-Hilal.

    Su mayor habilidad con los pies lo convierte en el candidato ideal para iniciar el juego, siempre que corrija sus errores bajo los palos.

  • La crisis de Al-Khaibari... y el sustituto de Brozović

    Posticoglou construye el juego desde la pareja de centrales, que deben recibir bajo presión y pasar con precisión. Mohamed Simakan e Iñigo Martínez, así como Abdulilah Al-Omari, reúnen esas cualidades.

    En la misma línea, el centrocampista defensivo debe recibir, proteger y sacar el balón con seguridad, algo que no aporta Abdullah Al-Khaibari.

    Si se queda, Marcelo Brozović asumiría ese rol, pero todo indica que se irá en verano al terminar su contrato.

    Por ello, Al-Nassr debe fichar un mediocentro con sus mismas cualidades si quiere que el proyecto de Postecoglou funcione, pues ningún otro jugador, ni siquiera Angelo, puede asumir ese rol.

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  • Los aspectos más destacados de la filosofía de Guardiola

    Lo más llamativo de la filosofía ofensiva de Posticoglou es el uso de laterales invertidos, que cumplen funciones muy distintas a las habituales.

    Pep Guardiola, exentrenador de Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, impulsó este sistema que invierte sus funciones.

    En lugar de quedarse en la banda, se incorporan al centro del campo para aumentar la densidad en esa zona y encontrar al compañero libre que pueda recibir el balón y superara el primer tercio del campo.

    Así, el lateral que avanza junto al pivote libera al otro centrocampista para sumarse al ataque, algo que Angelo domina.

    A cambio, se les exige un gran dominio del juego con los pies, pues deben construir el ataque desde atrás, tarea más compleja que actuar por las bandas.

  • El estilo de Hans Flick

    Estas características pueden parecer extremas, pero lo más llamativo es la defensa: en cuanto se pierde el balón, Posticoglou exige una presión frenética para recuperarlo cuanto antes.

    Para ello, los laterales se suman al centro del campo, lo que les permite presionar antes y recuperar el balón con rapidez.

    Además, casi todo el equipo se sitúa en campo rival, pues Posticoglou defiende muy adelantado, casi en la línea del centro del campo, al estilo de Hans Flick con el Barcelona.

  • El aprieto de Ronaldo

    El entrenador australiano apuesta por rotar a todos los jugadores, especialmente a los cuatro delanteros, para desorganizar a las defensas y anular el marcaje individual.

    Esto complica las cosas para Cristiano Ronaldo, quien ha perdido velocidad y prefiere actuar como delantero centro fijo.

    Además, el técnico australiano exige presión defensiva a todos, algo que Ronaldo, por su edad y estilo, difícilmente podrá cumplir.

  • Desastres en Angibol

    La filosofía de Postoyoglu permite dominar el juego, pero un error en la construcción del ataque puede ser letal.

    Al avanzar los laterales hacia el centro en la salida de balón, las bandas quedan desiertas; perder el balón ahí es letal.

    Además, la defensa alta, que a veces llega hasta la línea central, sufre si el rival lanza pases largos y precisos a jugadores rápidos que no caen en fuera de juego.

    Estas debilidades explican por qué sus equipos resultan letales en ataque y frágiles en defensa.

  • Entre la flexibilidad y la rigidez

    El mayor problema es la aparente rigidez del entrenador australiano, que insiste en jugar siempre igual, sin adaptar su estilo a las circunstancias.

    Así ocurrió en noviembre de 2023, cuando su entonces equipo, el Tottenham, perdió 1-4 contra el Chelsea y terminó con nueve jugadores.

    A pesar de quedarse con nueve, se negó a modificar el estilo y mantuvo la presión alta y la defensa adelantada, lo que sorprendió a todos.

    Tras el partido, el técnico defendió su decisión: «Así es como jugamos y siempre lo haremos», lo que muchos interpretaron como una rigidez perjudicial.

    Sin embargo, en la campaña del Tottenham hacia la Europa League 2025, Posticoglou optó por un estilo más conservador, especialmente en la final contra el Manchester United, lo que algunos vieron como un cambio significativo en su personalidad.

  • ¿Cómo juega el Al-Nasr bajo la dirección de Postojğlu?

    Posticoglou suele usar el 4-3-3 o el 4-4-1-1, y este último parece el más factible en el Al-Nasr, dada su plantilla.

    Con los jugadores actuales del Al-Nasr, lo más probable es que Bosticoglu elija a Nawaf Al-Aqidi como portero titular para ayudar a construir el juego ofensivo.

    La pareja de centrales será Mohamed Simakan e Iñigo Martínez, con Nawaf Bouchel en el lateral derecho y Ayman Yahya o Saad Al-Nasser en el izquierdo, por su mejor control de balón en la salida.

    En el centro del campo, el Al-Nassr necesita un sustituto de Brozović con las mismas características, para participar en la construcción del juego, junto a Angelo, que desempeñará un papel más libre.

    En ataque repetirán los cuatro de la temporada pasada: Sadio Mané a la izquierda, Kingsley Coman a la derecha, João Félix como mediapunta y Cristiano Ronaldo como referencia.

    La incógnita es si Ronaldo se adaptará a la rotación y a la intensa presión que exige Postecoglou.

  • La alineación prevista del Al-Nasr bajo la dirección de Postojoglu

    Portero: Nawaf Al-Aqidi

    Defensa: Nawaf Bouchel, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Saad Al-Nasser

    Centrocampistas: Kingsley Coman, Brozović (suplente), Angelo y Sadio Mané.

    Delantera: João Félix, Cristiano Ronaldo