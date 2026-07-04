Posticoglou suele usar el 4-3-3 o el 4-4-1-1, y este último parece el más factible en el Al-Nasr, dada su plantilla.
Con los jugadores actuales del Al-Nasr, lo más probable es que Bosticoglu elija a Nawaf Al-Aqidi como portero titular para ayudar a construir el juego ofensivo.
La pareja de centrales será Mohamed Simakan e Iñigo Martínez, con Nawaf Bouchel en el lateral derecho y Ayman Yahya o Saad Al-Nasser en el izquierdo, por su mejor control de balón en la salida.
En el centro del campo, el Al-Nassr necesita un sustituto de Brozović con las mismas características, para participar en la construcción del juego, junto a Angelo, que desempeñará un papel más libre.
En ataque repetirán los cuatro de la temporada pasada: Sadio Mané a la izquierda, Kingsley Coman a la derecha, João Félix como mediapunta y Cristiano Ronaldo como referencia.
La incógnita es si Ronaldo se adaptará a la rotación y a la intensa presión que exige Postecoglou.