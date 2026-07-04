El nuevo entrenador del Al-Nasr tiene una filosofía propia, conocida como «Angibol» o «el fútbol de Angi», similar a la de Jorge Jesus, aunque con diferencias.

El término nació durante su etapa en el Celtic (2021-2023), cuando forjó su estilo y guió al equipo hacia cinco títulos en dos temporadas, antes de fichar por el Tottenham.

Le gusta dominar cada partido, gane, empate o pierda, con plantilla completa o con bajas, y usa todos los recursos para lograrlo.

Su rasgo más visible es la construcción del juego: inicia las jugadas desde el centro del campo, no desde las bandas.

Para lograrlo, concentra a seis futbolistas en el centro del campo y genera densidad en esa zona.