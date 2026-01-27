Ronaldo ha logrado ganar cinco Balones de Oro, pero ha visto que esos esfuerzos se ven eclipsados por la colección de ocho Balones de Oro de Messi. Ambos hombres siguen en plena forma, en Al-Nassr e Inter Miami respectivamente, y tienen asegurados sus lugares entre los mortales.

Di Maria siempre ha colocado a Messi en la cima de cualquier clasificación de todos los tiempos y reiteró esa postura al ser presionado sobre por qué su compatriota supera al eterno rival Ronaldo: “Cris fue todo trabajo duro y esfuerzo para ser el número uno, pero Messi, tomando mate en el vestuario, luego mostró que tenía un don de Dios para ser el mejor.”

El exjugador y entrenador argentino Cesar Luis Menotti dijo una vez que Di Maria merecía estar junto a Messi y Diego Maradona en cualquier debate sobre los mejores jugadores de Argentina.

Di Maria dijo sobre esa elevada consideración: “En ese momento, estaba muy agradecido con Cesar por esas palabras, pero ni siquiera estaba cerca de ellos porque ambos pertenecían a un mundo diferente. Fue un cumplido muy amable, y no conocía a Menotti cuando lo dijo. Cuando lo vi, le agradecí en persona, pero sé que no es así realmente y que estoy muy lejos de ambos.”