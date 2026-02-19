Ange Postecoglou revela que Cristian Romero «asustaba» a los jugadores del Tottenham en los entrenamientos, pero elogia al capitán como un «ganador»

El ex entrenador de los Spurs, Postecoglou, ha hablado abiertamente sobre la intimidante presencia de Romero en el campo de entrenamiento del club. El ganador de la Copa del Mundo ha sido a menudo criticado por su historial disciplinario y su estilo de juego agresivo durante los partidos, habiendo recibido ocho tarjetas amarillas y dos rojas en la Premier League en lo que va de temporada. Más recientemente, recibió una tarjeta roja directa en la derrota por 2-0 ante el Manchester United. Fue expulsado justo antes de la media hora de juego por una falta sobre Casemiro. Como resultado, ahora se le ha impuesto una sanción de cuatro partidos.

Sin embargo, Postecoglou reveló que esta «tensión» es típica del carácter del defensa, incluso a puerta cerrada en Hotspur Way. El técnico australiano admitió que el enfoque pragmático de Romero a menudo pone nerviosos a sus compañeros durante los entrenamientos semanales. En lugar de verlo como algo negativo, Postecoglou acepta la fricción y afirma que la mentalidad de élite del central es precisamente lo que el club necesita para pasar de ser aspirante al título a campeón.

«Me gusta, tío, y juega de forma agresiva, pero realmente asusta a la gente en los entrenamientos», declaró Postecoglou a The Overlap. «Me gusta cómo habla. Ahora bien, ¿se pasa de la raya? Sí, lo hace. A veces se pasa de la raya en los entrenamientos y los entrenadores dicen: "Oh, ya sabes". Yo les digo: "Bueno, decís vosotros. Yo no se lo voy a decir"».