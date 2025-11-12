AFP
Andrés Iniesta, acusado de fraude en un esquema de entretenimiento en Sudamérica, enfrenta una demanda de 500.000 euros
Iniesta acusado de fraude
Iniesta es conocido en todo el mundo como uno de los mejores centrocampistas que jamás ha jugado. El ex estrella ganó la Copa del Mundo con España y numerosos trofeos domésticos durante su increíble carrera con el Barcelona. Ahora se afirma que su brillante reputación fue utilizada para ayudar a atraer inversiones en Perú para una serie de eventos de entretenimiento organizados por las empresas de Iniesta, Never Say Never (NSN) Barcelona y su subsidiaria NSN Sudamérica, que simplemente no tuvieron lugar, según De Telegraaf.
Un amistoso internacional de fútbol y un festival de K-pop fueron algunos de los eventos prometidos que nunca ocurrieron, mientras que los fiscales alegan que el Upa Upa Fest sí se llevó a cabo pero generó pérdidas significativas. Estas pérdidas llevaron posteriormente a la cancelación de un partido de leyendas y un amistoso planificado entre Cienciano y Nacional de Quito.
El legendario de Barcelona 'fue guiado por las personas equivocadas'
Iniesta aún no ha respondido públicamente a las acusaciones, pero La Sexta informa que el exjugador del Barcelona ha sido "afectado" por los eventos. Fuentes cercanas al exjugador afirman que fue "guiado por las personas equivocadas, lo que le perjudicó a él y a terceros". Las acusaciones han sido negadas, aunque se ha afirmado que una de las empresas involucradas "está siendo liquidada para pagar todo lo que dejaron atrás".
Uno de los afectados, Emilio Lozano, ha afirmado que se invirtieron miles en partidos de fútbol y conciertos planeados que iban a ser organizados por las empresas de Iniesta. Lozano le dijo al programa 'Y ahora Sonsoles': [No hubo] ninguna notificación en absoluto. Nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación. Nunca asumieron la responsabilidad de nada, a pesar de que supuestamente iban a hacerlo."
Según los medios peruanos, la Fiscalía está investigando ahora si "el dinero recaudado en Perú se transfirió a cuentas en el extranjero" y si se utilizó la imagen de Iniesta para tentar a los inversores. Se ha alegado "que solo se usó ese prestigio para atraer capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que se invertiría en eventos importantes, pero esos eventos nunca ocurrieron".
¿Podría Iniesta enfrentar cargos?
La investigación sobre las acusaciones de fraude continúa, lo que significa que Iniesta podría enfrentarse potencialmente a cargos penales. Según se informa, los fiscales planean solicitar más documentación de todas las partes involucradas, mientras que Iniesta aún no ha comentado públicamente sobre el asunto.
¿Qué sigue para Iniesta?
Iniesta ha hablado sobre su futuro después de colgar sus ilustres botas el año pasado a la edad de 40. El excentrocampista ha admitido que le gustaría adentrarse en el mundo de la entrenadora, pero no tiene prisa. Le dijo a FourFourTwo: "Por ahora, planeo quedarme en Dubái hasta 2025. Hay logística familiar que considerar, como la educación de nuestros hijos, por lo que intentaremos gestionarlo todo. También estoy trabajando en proyectos que me permiten seguir aprendiendo. No tengo tiempo para aburrirme, todo es diferente. Aún tengo la pasión y el entusiasmo para hacer lo que hago con dedicación.
"Estoy haciendo un poco de todo – este es un nuevo capítulo de mi vida donde quiero crecer y explorar cosas diferentes. Tengo varios negocios, como mi agencia Never Say Never (NSN) o Mikakus Barcelona, una empresa de calzado deportivo. Estoy persiguiendo nuevos intereses con mi equipo y hemos invertido en un emocionante proyecto en el club danés Helsingor. Intentaré absorber la mayor cantidad de conocimiento posible en los próximos meses. También estoy entusiasmado por estudiar para mi licencia de entrenador en el futuro.
"Sé que mucha gente espera que entrene al Barça algún día, pero ahora mismo no estoy pensando en eso. Esa es una gran responsabilidad, especialmente porque estoy comenzando. Por supuesto, es mi hogar, y espero que algún día regrese – ya veremos en qué capacidad y cuándo. Sería hermoso. [Pep] Guardiola, Xavi y luego Iniesta? Sí, suena bien…"
