'¡Haz lo que te digo!' – Carlo Ancelotti reprende a Estêvão Willian y le da un ultimátum en entrenamiento de Brasil

Estêvão aprendió de la manera difícil durante el receso internacional de octubre que la calma habitual de Carlo Ancelotti no se extiende a los momentos en los que la disciplina y la concentración están en juego. Mientras Brasil se preparaba para un amistoso contra Corea del Sur, se informó que el adolescente ignoró repetidamente las instrucciones de presionar agresivamente al lateral durante un ejercicio táctico. Tras varias advertencias, Ancelotti detuvo la sesión y le dio una fuerte reprimenda frente a todo el equipo.

Según Globo Esporte, el técnico gritó: “Solo hablo una vez. O haces lo que te estoy diciendo, o estás fuera del equipo”. Fue un mensaje claro de que el talento espectacular del joven no lo exime de cumplir con los estrictos estándares del equipo nacional brasileño.

El severo llamado a la disciplina tuvo un efecto inmediato. Estêvão respondió marcando dos goles en la posterior victoria por 5-0, y desde entonces ha seguido destacando con la famosa camiseta amarilla de Brasil. A pesar de la dura advertencia, Ancelotti ha dejado claro que considera al joven de 18 años como una pieza clave para sus planes a largo plazo, siempre que se comprometa plenamente con la disciplina táctica.