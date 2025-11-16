Inter Miami CF v Chicago Fire FCGetty Images Sport

América y Monterrey supuestamente se unen a la carrera por Brian Gutiérrez del Chicago Fire mientras Chivas intenta mantenerse en la contienda

Brian Gutiérrez se ha convertido en un objetivo principal para varios clubes de la Liga MX este invierno, ya que su recién obtenido pasaporte mexicano le permitiría jugar sin ocupar una plaza de extranjero. Anteriormente se informó que Chivas está preparando una oferta por el centrocampista, y ahora América y Monterrey, dos de los clubes más ricos de la México, también están en la contienda.

    Tres gigantes de la Liga MX rodean al mediocampista de 22 años

    América y Monterrey han intensificado su búsqueda de Gutiérrez y se consideran ligeramente por delante de Chivas, según un informe de The Athletic de Tom Bogert. Los tres clubes lo ven como una adición con gran potencial que llegaría sin restricciones de jugadores extranjeros.

    Aún no hay ofertas formales

    Mientras que el reclutamiento y las conversaciones han ocurrido, ninguno de los clubes ha presentado una oferta oficial. Chivas inicialmente hizo contacto, pero las negociaciones se ralentizaron, permitiendo que América y Rayados, ambos respaldados por presupuestos significativamente más grandes, ganen terreno, según RÉCORD.

    Gutiérrez abre la puerta para representar a México

    El mediocampista del Chicago Fire, nacido en Illinois de padres mexicanos, recientemente completó su proceso de obtención del pasaporte mexicano. Los informes indican que espera representar a El Tri en el futuro. Sin embargo, con la Copa Mundial 2026 acercándose, la competencia en el mediocampo de México es feroz, y Álvaro Fidalgo actualmente tiene la ventaja entre los candidatos del ciclo tardío.

    Una destacada temporada en la MLS eleva su valor de mercado

    Brian Gutiérrez disfrutó de una de sus mejores campañas en 2025, anotando nueve goles y sumando tres asistencias en 29 partidos de la MLS. Producto de la academia de Chicago, también participó en equipos juveniles de la selección de EE. UU. y este año jugó en dos amistosos con la selección mayor, pero un cambio a México sigue siendo una posibilidad muy real.