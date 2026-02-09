Getty/GOAL
"Está en camino" - Álvaro Arbeloa respalda a Kylian Mbappé para superar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid
Goles con el Real Madrid: cuántos anotó Cristiano Ronaldo y cuántos suma Kylian Mbappé
Esa cifra, por brillante que sea, todavía deja al delantero de 27 años a cierta distancia del asombroso legado de Cristiano Ronaldo. El GOAT portugués firmó 450 goles en 438 partidos durante nueve temporadas inolvidables en el Real Madrid.
CR7 superó la barrera de los 40 goles en todas sus campañas en el Bernabéu salvo una, y rebasó los 50 en cuatro de ellas. Mbappé, por su parte, marcó 44 tantos en su temporada de debut con los Blancos y ya suma 38 en 31 partidos en la presente, con la ambición de conquistar grandes títulos en 2026.
- Getty
Arbeloa ve a Mbappé capacitado para perseguir el legado de Cristiano Ronaldo
Arbeloa, que ejerce como entrenador interino en el Santiago Bernabéu, no ve motivos para que Mbappé no se marque como objetivo alcanzar a Cristiano Ronaldo y ganarse un lugar en los libros de historia del club. Tras otra actuación sobresaliente frente al Valencia, declaró ante los medios:
“Pensábamos que no volveríamos a ver algo parecido a Cristiano, pero Mbappé va por el camino correcto. Ahora mismo es, sin duda, el mejor jugador del mundo.
“Lo que hizo Cristiano parecía de otro planeta, casi imposible de igualar, como si nadie pudiera acercarse. Kylian aún tiene un largo recorrido por delante, porque Cris estuvo muchos años aquí. Pero Kylian tiene las cualidades para seguir sus pasos. Nunca se sabe: si alguien puede lograrlo, es él”.
Mbappé intenta evitar las comparaciones con CR7
Mbappé llegó al Real Madrid como agente libre en el verano de 2024, tras finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain. Es, además, el máximo goleador histórico del club parisino, con 235 tantos en su cuenta.
Cristiano Ronaldo se refirió a Mbappé en declaraciones a La Sexta después de que el francés siguiera sus pasos al vestir el dorsal 9 en el conjunto blanco:
“Cuídenlo. Cuídenlo. Se lo digo a los aficionados del Real Madrid… Cuíden al chico. Mbappé es muy bueno y el Real Madrid tiene que ayudarlo y protegerlo. No tengo ninguna duda de que Mbappé traerá mucha alegría a los aficionados del Real Madrid”.
Mbappé ha hablado en numerosas ocasiones de su admiración por CR7, aunque insiste en que no siente la presión de tratar de emular al icono portugués. Así lo expresó:
“No siento presión. No pienso en Cristiano, con todo el respeto que merece. Cristiano es mi ídolo, sí, pero no quiero seguir a nadie ni cargar con esa presión. Quiero ser Kylian. La única presión que tengo es adaptarme al equipo”.
- Getty
El consejo de Cristiano Ronaldo
Mientras Mbappé busca ser él mismo en España y esquiva las inevitables comparaciones con Cristiano Ronaldo, CR7 ha aconsejado al campeón del mundo que se inspire en la forma en que él supo rendir bajo los focos más intensos, con la confianza necesaria para triunfar en el Real Madrid.
El cinco veces ganador del Balón de Oro profundizó en su reflexión al ser consultado sobre qué consejo le daría al atacante francés, que ahora porta el dorsal 10 y llegó al club blanco más como extremo izquierdo que como delantero centro.
“Jugar como ‘9’ complica un poco las cosas para Mbappé, porque en mi opinión no es su posición natural”, explicó. “No es que no sepa hacerlo, es que no es donde se siente más cómodo.
“Si yo estuviera en el Real Madrid, le enseñaría a jugar como delantero centro, como hice yo. Yo tampoco era un ‘9’ al principio: jugaba por la banda y con el tiempo me adapté. Kylian no debería ser un delantero centro típico. Si estuviera en su lugar, jugaría más o menos como jugaba yo en esa posición”.
Mbappé ya ha conquistado la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental con el Real Madrid, pero todavía persigue su primer título doméstico. El equipo dirigido por Arbeloa se encuentra actualmente a solo un punto del Barcelona en LaLiga, en una pelea que promete emoción hasta el final.
Anuncios