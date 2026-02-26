AFP
Álvaro Arbeloa reacciona ante la posibilidad de enfrentarse al Manchester City tras la victoria del Real Madrid sobre el Benfica, que le permite avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones
La inevitabilidad de la ciudad: Arbeloa sobre un conocido rival europeo
Tras imponerse por 1-0 en un tenso partido de ida disputado la semana pasada en Lisboa, el Madrid sufrió un susto en la primera parte del partido de vuelta en España. Rafa Silva adelantó a las Águilas y empató la eliminatoria, pero Aurelien Tchouameni volvió a poner al Madrid por delante dos minutos después. Como no podía ser de otra manera, fue el gol de Vinicius Junior en el minuto 80 el que aseguró el pase de su equipo a octavos de final, donde se enfrentará al City o al Sporting CP.
«Estoy contento por estar en el sorteo, que era el objetivo de esta noche», declaró Arbeloa a los periodistas. «La gente ya se ha acostumbrado a enfrentarse al Manchester City, ya que llevamos seis o siete años seguidos. Son muchos, pero estoy seguro de que volveremos a enfrentarnos a ellos. El rival no importa, porque será una eliminatoria increíblemente difícil, sobre todo sabiendo que jugaremos el partido de vuelta fuera de casa. Ambos rivales serán difíciles de batir».
Añadió: «Los equipos portugueses tienen mucha calidad, siempre son muy competitivos y jugar el partido de vuelta allí será muy complicado. Veamos qué pasa el viernes. Si no me equivoco, nuestro equipo de la Youth League también ha quedado emparejado con el Sporting de Portugal. Veamos qué nos depara el sorteo. Si tenemos que volver a Portugal, estaré encantado de volver a un país vecino con el que tenemos una gran relación, y esa ciudad me trae muy buenos recuerdos. Siempre será especial para todos los aficionados del Madrid. Sin duda, será una gran eliminatoria».
Mejorar a través de la adversidad y los bloqueos bajos
El Madrid tuvo que esforzarse para lograr la victoria frente a un Benfica disciplinado que buscaba frustrar a los locales. Arbeloa admitió que su equipo tuvo dificultades al principio, pero encontró su ritmo tras el descanso. «No todos los días la segunda parte es mejor que la primera», señaló. «Quizás mis charlas en el descanso son mejores que las que doy antes del partido. Tendré que analizarlo». En el partido de ida, hicimos una gran primera parte, y hoy el Benfica nos ha presionado mucho y nos lo ha puesto muy difícil. Afortunadamente, conseguimos empatar rápidamente, y fue una pena que se anulara el gol de Güler. Mejoramos a medida que avanzaba el partido. Es cierto que, cada vez que ajustamos algo que nos preocupa, conseguimos solucionarlo en la segunda parte, y eso también es una buena noticia».
El entrenador también abordó el reto táctico de romper las defensas, un aspecto que cree que su plantilla repleta de estrellas aún puede perfeccionar. «Los bloqueos bajos complican las cosas a todos los equipos, no solo al Real Madrid», explicó Arbeloa. «Cualquier bloque bajo, con diez jugadores en un espacio reducido, hace que sea muy difícil atacar. Tenemos margen de mejora en ese aspecto, independientemente de las características de nuestros jugadores y del hecho de que puedan destacar cuando se les da espacio. Tenemos que mejorar con un concepto y una idea global que nos ayude a atacar mejor, a estar más organizados, a tener más fluidez en nuestro juego y a jugar casi con los ojos cerrados, que es lo que se necesita cuando se ataca un bloque bajo. Soy muy optimista y espero poder ayudarles a mejorar».
La preocupación por la lesión de Mbappé y la brillantez de Vinícius Jr.
La victoria fue aún más impresionante por la ausencia de varias figuras clave, entre las que destaca Kylian Mbappé, que se perdió el partido por problemas físicos. Se le pidió a Arbeloa que aclarara el estado del francés. «Ayer tuvo que abandonar el entrenamiento y otros días ha sentido molestias», reveló el entrenador. «Después del entrenamiento de ayer, hablé con él y consultamos con el equipo médico. Creemos que lo mejor para él es parar y recuperarse al 100 %, para que pueda volver en plena forma y con confianza, sin molestias, para lo que está por venir. Es muy importante y, a partir de ahora, esperaremos. Veremos si es cuestión de días y, con suerte, no tardará mucho, pero nos tomaremos el tiempo necesario para que Mbappé recupere la confianza y desaparezcan las molestias».
Cuando se le preguntó si se trataba de un problema menor o de un contratiempo más importante, Arbeloa se mostró cauteloso pero optimista. «No sabría decirte la diferencia entre molestias y lesión. Cuando se detiene, es porque creemos que es necesario, ya que no se siente cómodo ni a gusto. Si no juega, es porque entiendo que está lesionado. Cuando las molestias te impiden jugar, si queremos llamarlo lesión, podemos llamarlo lesión, pero parece que no es, y espero que no sea, una lesión grave, sino un problema menor, y que pueda volver en unos días o semanas. Tenemos un diagnóstico, pero no soy yo quien debe revelar esos datos sobre la salud de los jugadores. Tenemos muy claro lo que estaba pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando ahora. Queremos que se recupere, que esté al 100 %, y por eso decidimos que debía parar».
Fuerza en profundidad ante la ausencia de Mbappé
En ausencia de Mbappé y otras estrellas, Vinícius tomó el protagonismo y se ganó los elogios de su entrenador. «Estoy feliz por el gran gol que marcó, porque se lo merece y por el estado de forma en el que se encuentra», dijo Arbeloa. «Sin Mbappé, él es aún más importante, y estoy muy contento por él porque creo que realmente se lo merece». El entrenador destacó la garra del equipo y señaló: «Sin Mbappé, sin [Jude] Bellingham, sin [Eder] Militao, sin Rodrygo. Sin todos estos jugadores tan importantes, fundamentales y de gran calidad. Por eso el partido de hoy es aún más importante, y clasificarnos en esta eliminatoria contra un gran equipo al que hemos conseguido ganar en los dos partidos es aún más significativo. Esto fortalece mucho al grupo, demostrando que, incluso con todas estas ausencias, podemos competir y ganar partidos como el de hoy».
